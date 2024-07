Calciomercato Serie A, da Koopmeiners a Soule: gli aggiornamenti del 21 luglio

Il calciomercato estivo è sempre più nel vivo: tutti gli aggiornamenti di domenica 21 luglio, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

Procede il mese di luglio, con i ritiri precampionato entrati nel vivo, le prime amichevoli, il prosieguo delle trattative e dei rumours di calciomercato in vista della stagione 2024-2025, ufficialmente al via tra meno di un mese.

Altra giornata che potrebbe dare notizie importanti per i movimenti delle big in Serie A. La Juventus riflette sulla cessione di Soulè e non solo per dare l’assalto a Koopmeiners. L’Inter va alla ricerca di un ultimo tassello in difesa per concludere, di fatto, il proprio mercato in entrata. Il Milan, preso Morata, ha bisogno di un’altra punta, ma anche di innesti in altri reparti. Il Napoli attende l’addio di Osimhen per il via libera a Lukaku e magari anche altri acquisti. La Roma, in pole per Soulè, insegue altri rinforzi per puntare in alto. Tutto questo, e altro ancora, potrete seguirlo ora per ora rimanendo aggiornati con la nostra consueta diretta quotidiana.

