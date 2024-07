Allarme Yildiz, c’è l’offerta: la Juventus non ha altra scelta

La Juventus ritiene Yildiz un incedibile, ma c’è l’offerta che fa tremare i bianconeri: Giuntoli non ha altra scelta

Un intoccabile. Kenan Yildiz è tra gli incedibili della Juventus. Thiago Motta ha ribadito la sua centralità nelle prime dichiarazioni da allenatore bianconero e la società si sta comportando di conseguenza, provando a blindare il talento turco, reduce dalla semifinale ad Euro 2024.

Una manifestazione che ha fatto sì che in molti si rendessero conto – semmai ce ne fosse bisogno – del talento del 19enne nato in Germania. Così alla porta della Juventus – stando a quanto riferito da ‘sportmediaset.it’ – ha bussato anche il Chelsea: il club inglese ha provato a prendere Yildiz dai bianconeri, ricevendo però un netto rifiuto. La strategia di Giuntoli è costruire la squadra proprio intorno al turco, ma questo non frena certo le ambizioni dei Blues che hanno le risorse economiche necessarie per provare ad abbattere il muro bianconero.

Ecco allora che diventa necessario per la Juventus stringere i tempi per il rinnovo del contratto del calciatore, rivedendo anche l’ingaggio. Al momento Yildiz è legato al club fino al 30 giugno 2028 e guadagna una cifra intorno ai 300mila euro l’anno.

Calciomercato Juventus, Yildiz da blindare: tentativo Chelsea

Troppo poco per uno che ha già dimostrato di avere i numeri del campione e sul quale si è deciso di puntare in maniera forte, rendendolo già titolare in pectore del nuovo corso bianconero. Così si lavora ad un adeguamento: la proposta arrivata dalla Juventus è di allungare l’accordo di un anno, portando l’ingaggio a 1,2 milioni di euro.

Una cifra che Giuntoli ritiene adeguata, visto che aumenterebbe di quattro volte l’attuale stipendio, ma che l’entourage dell’attaccante turco giudica non ancora sufficienza. Si lavora ancora, alla ricerca di un accordo tra le parti, con la volontà di chiudere un’intesa il prima possibile. Un tentativo che diventa obbligo a questo punto, per stoppare l’interesse del Chelsea ed evitare che una nuova proposta dei Blues possa complicare i piani.

La Juventus non vuole rinunciare a Yildiz, lo ritiene una delle colonne del futuro, e non ha intenzione di ascoltare offerte. Così Giuntoli ha una sola strada: rinnovare il contratto e blindare il turco.