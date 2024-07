Ha già salutato i compagni: addio Juve, resta in Serie A

Non solo nuovi innesti per la Juventus che dovrà anche piazzare in uscita alcuni calciatori ai margini del progetto. Uno di questi piace ad una squadra di Serie A

La Juventus lavora sul campo sotto la guida sapiente di Thiago Motta, nuovo condottiero che dovrà riportare i bianconeri ai fasti di un tempo. Molto però passa anche dal lavoro che stanno svolgendo Cristiano Giuntoli e soci in sede di campagna acquisti.

Un calciomercato quindi particolarmente attivo quello della Juventus, che però non passa solamente dai nuovi innesti, con profili come Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram, ma bensì anche attraverso le cessioni e gli addii di quei calciatori arrivati a fine corsa. Servirà infatti fare anche spazio all’interno della rosa di Motta, lasciando così campo ad altri possibili nuovi arrivi.

Oltre ai calciatori che hanno vissuto da protagonisti a Torino l’ultima annata, andranno ricollocati anche alcuni dei giocatori andati a giocare altrove in prestito, ed ora in attesa di conoscere il proprio destino. Al netto di Soulé, sul quale si fanno valutazioni piuttosto differenti in ottica cessione, c’è anche chi come Arthur non è mai stato realmente considerato nel progetto finendo persino fuori

dai convocati per la tournee in Germania del club bianconero, salutando di fatto i compagni.

Calciomercato Juventus, sondaggio del Como per Arthur

Nell’ultima stagione Arthur ha giocato in prestito alla Fiorentina collezionando ben 48 presenze con 2 gol e 4 assist considerando il computo di tutte le competizioni disputate dalla viola. Un ottimo bottino per un calciatore molto tecnico che cercava rilancio in Serie A dopo le ultime parentesi tutt’altro che indimenticabili.

Si tratta di un calciatore che alla Juventus era arrivato nell’ambito di una importante operazione col Barcellona, risultando però poco incisivo e mai realmente al centro del progetto. La Serie A potrebbe però essere ancora una volta la meta giusta per il regista verdeoro. Secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport’ sarebbe diventato un’idea per il neopromosso Como, società ambiziosa che ha già piazzato colpi altrettanto importanti in questa calda estate.

Il club lombardo avrebbe dunque effettuato un sondaggio per Arthur, che fuori dai piani e dai convocati, è inevitabilmente a caccia di una nuova chance per esprimersi con continuità sulla scia di quanto fatto a Firenze. L’operazione non è comunque semplice visto l’alto ingaggio, al quale dovrebbe inevitabilmente contribuire anche la stessa Juve.

Oltre al Como Arthur è seguito anche da club esteri come Everton e Leicester.