No al Milan e a Conte, se ne va da De Zerbi

Obiettivo congiunto sul mercato del Milan e del Napoli ormai lontano, pronto alla firma con il Marsiglia di De Zerbi

Sono giorni febbrili, in cui le squadre si dividono tra il lavoro sul campo, in ritiro e con le amichevoli, e quello sul mercato, per andare a caccia di rinforzi. L’Inter appare ancora davanti a tutti e alle spalle si cerca di colmare il gap, con Milan e Napoli, tra le altre, molto attive.

Rossoneri e azzurri devono ancora rinforzarsi in diversi reparti e condividono sul mercato alcuni obiettivi. Uno dei quali, però, di cui si era parlato nelle scorse settimane sembra uscito gradualmente dai radar e ora appare pronto a una nuova avventura. Pierre-Emil Hojbjerg, centrocampista del Tottenham, per le sue caratteristiche fisiche poteva essere l’ideale per il centrocampo del Diavolo o per quello di Conte. Il danese, però, secondo ‘Sky Sports’, sarebbe ormai in procinto di trasferirsi al Marsiglia di De Zerbi. I due club avrebbero l’intesa per un affare sulla base di 20 milioni di euro circa.