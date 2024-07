Roma, En-Nesyri se lo prende Mourinho: ha detto sì al Fenerbahce

Niente Roma per En-Nesyri, ora atteso a Istanbul in settimana per svolgere le rituali visite mediche prima della firma

Mourinho batte la Roma. Stando alle ultime informazioni, infatti, il pressing del Fenerbahce su En-Nesyri ha avuto la meglio. Il bomber marocchino ha detto sì al club turco ed è ora atteso a Istanbul la settimana che viene per svolgere le rituali visite mediche prima della firma.

Il ventisettenne era uno degli obiettivi della Roma per il post Lukaku, con la società dei Friedkin che gli aveva proposto un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione. Lui avrebbe preferito trasferirsi nella Capitale, ma Il Fenerbahce gli garantisce molto di più, circa 5-6 milioni d’ingaggio, oltre ad aver messo sul piatto ben 22 milioni di euro per il cartellino. In sostanza quanto richiesto fin dall’inizio dagli andalusi, obbligati a fare cassa con il proprio goleador per operare in entrata.

Per quanto riguarda l’attacco, il Ds Ghisolfi stava già lavorando anche su altri profili: ha riallacciato i contatti con il canadese David, in scadenza nel 2025 col Lille, tenendo al contempo viva la pista che porta al norvegese Sorloth del Villarreal, la cui clausola ammonta a 38 milioni.