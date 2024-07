DIRETTA Calciomercato Serie A, da Calafiori a Lukaku: gli aggiornamenti del 3 luglio

Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti del 3 luglio riguardanti le trattative in Serie A ed all’estero

Il calciomercato è sempre più nel vivo, si intensificano le trattative fra i club con l’apertura ufficiale della sessione estiva. Le venti squadre della Serie A 2024/2025 preparano le rose per i ritiri ormai imminenti e per il via del campionato, fissato a metà agosto.

Non solo il Napoli ed il Milan su Lukaku, come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it: spunta una nuova pista per il bomber belga di proprietà del Chelsea. Verso il ritorno in Serie A anche Nicolò Zaniolo, mentre il Manchester United tenta sempre di più Joshua Zirkzee. Arsenal e Chelsea, invece, potrebbero portare Riccardo Calafiori lontano dalla Serie A. Tutti gli aggiornamenti sulle principali trattative di giornata su Calciomercato.it.

LIVE

12:26 Sandri per il Milan Futuro Visite mediche per Mattia Sandri. Sarà un nuovo rinforzo per il Milan Futuro.

11:25 Inter, a caccia di un esterno Con il brutto stop di Buchanan, l’Inter è costretta a correre ai ripari. Si valutano diverse possibilità : da Kurzawa a Marcos Alonso, senza dimenticare Spinazzola e Cancelo.

10:29 Stefano Pioli all'Al-Ittihad Stefano Pioli all’Al-Ittihad. L’ormai ex tecnico del Milan ha deciso di accettare l’offerta del club arabo, dove troverà Benzema e Kanté. Per il mister di Parma contratto triennale

09:49 Pioli verso l'Al-Ittihad: possibile chiusura nelle prossime ore Stefano Pioli verso l’Al-Ittihad di Benzema e Kanté, possibile chiusura nelle prossime ore. Il tecnico ex Milan riparte subito dalla Saudi Pro League: trattativa avanzata dopo i contatti degli ultimi giorni.

08:54 Italia, Buffon non intende dimettersi: la posizione del capo delegazione Buffon, ad oggi, non intende dimettersi da capo delegazione della Nazionale. La leggenda azzurra, però, vuole conoscere i programmi della FIGC per valutare bene le prossime mosse. #Buffon, ad oggi, non intende dimettersi, ma vuole conoscere i programmi della Figc per valutare bene le prossime mosse — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 2, 2024