Rugani in bilico nonostante il rinnovo: aspetta la Juventus | CM.IT

Nonostante il rinnovo appena firmato, Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus in estate: diversi sono i club interessati anche all’estero

È passato poco più di un mese dall’annuncio del rinnovo di contratto fino al 2026 (era lo scorso 24 maggio), ma l’addio di Daniele Rugani è di nuovo un tema di attualità per la Juventus: ecco cosa sta succedendo.

Nei prossimi giorni avrà il via la gestione di Thiago Motta a Torino, dove saranno tanti i volti nuovi: sia perché arriva uno staff tutto nuovo, sia perché il mercato di Cristiano Giuntoli -in accordo con il tecnico italobrasiliano- prevede una sostanziosa rivoluzione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, chi potrebbe fare le spese di questo repulisti è anche Daniele Rugani. Una novità che ha stupito il giocatore, forte di un rinnovo appena siglato, ma che non ha ancora assunto dei contorni definiti.

Rugani aspetta la Juve prima di guardarsi intorno: c’è anche l’Arabia | CM.IT

Sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la Juventus valuta il difensore classe ’94 intorno ai 5 milioni di euro. L’esperienza e le prestazioni sfoderate da Rugani negli ultimi anni a Torino ne fanno un profilo dal rapporto qualità-prezzo molto appetibile, ma prima di approfondire qualsiasi situazione in uscita l’entourage del giocatore attende di capire quale sia la volontà della Vecchia Signora.

Tra le società che in queste ore stanno mostrando un primo timido approccio c’è anche l’Arabia Saudita, così come il gradimento da parte di Farioli per la sua nuova avventura all’Ajax e qualche club italiano. Guardando alla situazione Rugani da una prospettiva più larga, ci si rende conto di come la Juventus stia valutando diverse uscite tra la ‘vecchia guardia’. Su queste pagine vi abbiamo parlato dell’interesse della Premier per Federico Gatti e della situazione di Manuel Locatelli. Insomma, anche Rugani entra nel novero di quei calciatori per cui Cristiano Giuntoli valuterà possibili offerte.