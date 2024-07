Locatelli, la Juventus e il richiamo di De Zerbi: la situazione | CM.IT

Ancora scottato dalla mancata convocazione in Nazionale, Locatelli ricarica le energie in vacanza in attesa della Juventus: le ultime di Calciomercato.it

Uno dei grandi delusi di Euro2024 è certamente Manuel Locatelli, il cui disappunto per la gestione di Luciano Spalletti è iniziato ancora prima della sfida contro l’Albania o della sconfitta contro la Svizzera, ma direttamente dalle convocazioni. Il centrocampista della Juventus, infatti, non figurava nemmeno nell’elenco dei pre-convocati, nonostante fosse stato uno degli elementi cardine del percorso di qualificazione dell’Italia.

In questi giorni Locatelli si sta riposando in vacanza, in attesa di riprendere la preparazione a Torino dove ad aspettarlo ci sarà un nuovo allenatore. E proprio Thiago Motta sta giocando un ruolo fondamentale nel definire il futuro del centrocampista, che apprezza e considera un elemento valido. Ecco perché, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la Juventus non lo ha inserito nel novero dei calciatori in vendita e valuterà una sua uscita solamente in caso di un’offerta economicamente molto rilevante. In caso contrario, anche Manuel sarà tra i protagonisti della Juve che sta prendendo forma, con Douglas Luiz chiamato a guidare il centrocampo.

De Zerbi e quel pallino per Locatelli: nessuna offerta alla Juventus | CM.IT

In tutto questo, si continuano ad inseguire le voci di un assalto imminente dell’Olympique Marsiglia per Locatelli. Questo perché i francesi hanno affidato la panchina a Roberto De Zerbi e nei prossimi giorni anche Giovanni Rossi diventerà il Coach Advisor dei transalpini. Due figure molto legate al centrocampista bianconero dai tempi del Sassuolo, ma ecco qual è la situazione al momento.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la pista Olympique Marsiglia al momento non è affatto calda per Manuel Locatelli. I transalpini non hanno effettuato nessun sondaggio con l’entourage del giocatore né tantomeno con la Juventus. Il primo pensiero del centrocampista è rivolto alla Juventus, dove ha intenzione ancora di essere protagonista anche per riconquistare il posto in Nazionale: nel mirino c’è il Mondiale americano del 2026.