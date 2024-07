Caos Inter e Juventus, 16 calciatori coinvolti: la FIFA tace

Inter e Juventus devono risolvere al più presto 16 casi spinosi e la FIFA attualmente non ha risolto il problema Mondiale per club

La stagione 2024-25 vedrà Inter e Juventus protagoniste a livello internazionale. E non ci riferiamo solo alla loro presenza nella nuova Champions League, quanto alla partecipazione al Mondiale per club che si terrà la prossima estate negli Stati Uniti.

Sarà un anno particolarissimo. Allargate le partecipanti in Champions, con conseguente aumento di match, e nuovo format per la competizione mondiale, che avrà cadenza quadriennale (non più annuale) e vedrà 32 squadre in lotta per il titolo FIFA.

Ma a proposito di ciò, ci sarà un problema da risolvere al più presto e attualmente l’organo calcistico internazionale non ha ancora offerto una soluzione concreta. Infatti, la stagione calcistica europea inizia il 1 luglio 2024 e termina il 30 giugno 2025. E il Mondiale negli States si disputa tra il 15 giugno e il 13 luglio: ossia ben 13 giorni dopo la fine della stagione. Questo è un problema per i calciatori che giocheranno in scadenza contrattuale. E Inter e Juventus attualmente hanno ben 16 tesserati i cui contratti termineranno il 30 giugno 2025.

Inter e Juventus: Kean unico contratto in scadenza già risolto, ma gli altri?

La Lega Serie A ha finalmente annunciato le finestre in cui il campionato si fermerà per dare spazio alla Nazionale e ha ufficializzato la data di inizio e di fine del torneo. In particolare, Inter e Juventus avranno 3 settimane di tempo per preparare il Mondiale per club, poiché il 25 maggio 2025 calerà il sipario sulla Serie A. Esattamente 21 giorni dopo, comincerà l’avventura americana.

Attualmente le due società sono impegnate sul fronte calciomercato per rinforzare le due rose. Sarà un anno complesso, pieno di partite e bisognerà avere un roster completo, adeguato al numero di match che si disputeranno. E non sono pochi. L’Inter dovrà anche confermare alcuni elementi. Il primo caso spinoso è Dumfries, in scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. C’è aria di rinnovo, ma manca ancora l’intesa tra le parti. Anche in difesa ci sono tanti punti interrogativi. Darmian e De Vrij dal 1 luglio 2025 saranno svincolati, mentre Acerbi avrebbe già trovato l’accordo per prolungare la permanenza in nerazzurro, ma manca ancora l’annuncio ufficiale. Da risolvere anche gli altri casi in scadenza: Sebastiano Esposito (che dopo la firma, sarà ceduto in prestito), Arnautovic, Radu e Correa. Quest’ultimo non fa parte del progetto ed è stato inserito nella lista dei partenti.

Situazione analoga per la Juventus, con tanti esuberi. Thiago Motta ha “bocciato” diversi uomini bianconeri. Tra questi anche giocatori in scadenza al 30 giugno 2025, quando il Mondiale del Club negli States sarà entrato nel vivo. McKennie e De Sciglio sono considerati due esuberi; Kean ha trovato squadra e sarà della Fiorentina appena supererà le visite mediche (unico caso attualmente risolto); Federico Chiesa cerca una nuova squadra; Danilo avrà l’opzione di rinnovo automatico, ma tutto dipenderà dal numero di presenze che disputerà nell’arco della stagione; Perin non vuole lasciare la Juve; anche Pinsoglio e Szczesny sono in scadenza. Il polacco, però, lascerà il club e al suo posto toccherà a Di Gregorio difendere i pali della Vecchia Signora.

In ogni caso, la FIFA deve risolvere il problema dei calciatori in scadenza che saranno convocati dai club per il Mondiale. Possibile che l’organo calcistico internazionale darà carta bianca alle società per attivare delle deroghe contrattuali dalla durata limitata al termine delle competizioni, in modo tale che i giocatori abbiano le necessarie assicurazioni per giocare anche dal 1 luglio 2025 in poi. Al momento, però, tutto tace.