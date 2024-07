Juventus, esplode la bomba Chiesa: “Via a parametro zero”

Juventus, è esplosa la bomba Chiesa: “Via a parametro zero”. L’annuncio sul futuro dell’attaccante in bilico in casa bianconera, cosa succede

L’Europeo terminato anzitempo ha subito riaperto la ‘telenovela’ Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus, ancora in scadenza di contratto a giugno 2025, dovrà decidere il proprio futuro nei prossimi due mesi di calciomercato estivo. Come noto, infatti, il suo futuro in bianconero è sempre più in bilico.

Il rinnovo è sempre più difficile e, come anticipato da Calciomercato.it, l’agente del calciatore ha già incontrato la Roma. Il club giallorosso e De Rossi sono in prima fila per l’esterno della Nazionale, l’occasione è piuttosto ghiotta alla luce della scadenza contrattuale con la Juve fissata tra una stagione. I contatti con De Rossi, che stima molto il giocatore, vanno avanti da diverso tempo: la Roma è intenzionata a mettere a segno il grande colpo anche se senza forzare particolarmente i tempi e procedendo per gradi.

Nelle ultime ore è spuntata anche un’altra ipotesi per il futuro di Chiesa, ovvero quella del possibile addio a parametro zero nel 2025. L’ex portiere ed opinionista Fernando Orsi, a ‘Radio Radio’, ha parlato così: “7 milioni di euro come richiesta d’ingaggio sono una cosa esagerata. Chiesa forse tre anni fa li meritava, prima dell’infortunio, adesso un po’ meno. Credo che debba rimettersi un po’ in discussione, deve cominciare a far vedere che questi 7 milioni li merita. Non escludo che la Juve possa tenerlo e farlo andare in scadenza come Dybala”.

Calciomercato Juve, Chiesa “come Dybala”: ipotesi addio a parametro zero nel 2025

Orsi, per Federico Chiesa, non esclude lo stesso epilogo di Dybala alla Juventus, quello dell’addio alla scadenza del contratto senza rinnovo, nel caso di Chiesa fissata tra una stagione a giugno 2025.

Mario Mattioli, sempre ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha poi aggiunto: “Io credo che Chiesa non si muova dalla Juventus. O rinnova il contratto oppure… Non è più lui dopo l’infortunio, lo abbiamo visto alla Juventus e con la Nazionale. Chi vuole scommettere ancora su Chiesa con quella richiesta d’ingaggio?”. L’ostacolo principale per la Roma è rappresentato proprio dall’elevato ingaggio attualmente percepito dal giocatore e dalle sue richieste economiche. Per Chiesa non è dunque da escludere un possibile destino come quello di Dybala in bianconero.