“Va venduto subito”: Inter, la bocciatura è inesorabile

Inter attiva sul mercato in entrata, ma occhio anche alle uscite: il tifo nerazzurro si scatena e chiede una cessione, che bocciatura

Per l’Inter, sono giorni importanti, per cercare di limare il mercato in entrata. Un mercato per il quale sono già state compiute anzi tempo mosse come Zielinski e Taremi. Altri rinforzi potrebbero arrivare, anche se Marotta è stato chiaro sul fatto che non ci saranno chissà quali stravolgimenti, almeno in teoria.

Josep Martinez è in arrivo come secondo portiere, altri aggiustamenti potrebbero verificarsi nelle prossime settimane stando anche alle eventuali contingenze. Come nel caso dell’infortunio di Buchanan, delle ultime ore, che potrebbe far rivedere i piani. Ma c’è anche un discorso cessioni cui fare fronte. Non andranno via i big, ma qualcuno tra i campioni d’Italia di questa stagione potrebbe effettivamente salutare.

Inter, verdetto chiaro su Arnautovic: “Mandatelo via”

Non è stata una grande stagione per Marko Arnautovic, che tra infortuni e gare poco brillanti non ha lasciato particolarmente il segno. L’attaccante ha confermato il trend a Euro 2024, dove con l’Austria ha abbandonato la scena agli ottavi di finale, con la sconfitta con la Turchia.

Una partita in cui il bomber dell’Inter ha avuto diverse occasioni senza concretizzarle, una abbastanza clamorosa fallita a tu per tu con il portiere Gunok. Che ha scatenato i commenti sui social, con tanti a chiedere l’addio e un altro colpo in attacco per l’Inter. Ecco una raccolta di alcuni messaggi piuttosto al vetriolo su ‘X’:

