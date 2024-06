Terremoto Mondiale per Club, causa UFFICIALE contro la FIFA

Durissimo comunicato contro la FIFA e il Mondiale per Club: la presa di posizione e la denuncia legale contro il massimo organismo del calcio mondiale

È guerra tra il sindacato mondiale dei giocatori e la FIFA. La FIFPRO ha annunciato che i sindacati europei membri della stessa organizzazione dei calciatori hanno presentato una denuncia legale contro il massimo organismo del calcio mondiale.

Alla base del contenzioso la legittimità delle decisioni della FIFA di stabilire unilateralmente il calendario internazionale e in particolare la decisione di creare e programmare il Mondiale per Club nell’estate del 2025, contesta il sindacato dei calciatori. Questo il comunicato: “I sindacati dei giocatori ritengono che queste decisioni violino i diritti dei giocatori e dei loro sindacati garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e potenzialmente violino anche il diritto della concorrenza dell’UE. La Professional Footballers’ Association (PFA) inglese e l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (sindacato francese dei giocatori), con il supporto di FIFPRO Europe, chiedono al Tribunale del Commercio di Bruxelles di deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) con quattro quesiti per un rinvio pregiudiziale”.

FIFPRO contro la FIFA: il comunicato ufficiale

Il duro comunicato della FIFPRO prosegue: “I giocatori e i loro sindacati hanno costantemente evidenziato che l’attuale calendario calcistico è sovraccarico e irrealizzabile”.

“Tuttavia, la FIFA, come evidenziato nelle recenti rappresentazioni da parte di sindacati e leghe internazionali, non ha intrapreso negoziazioni significative e ha continuato unilateralmente un programma di espansione delle competizioni nonostante l’opposizione dei sindacati dei giocatori. Questo include la decisione di procedere con una Coppa del Mondo per Club FIFA ampliata. Per i giocatori più richiesti per le partite di club e per le competizioni delle squadre nazionali, il diritto a una pausa annuale garantita è diventato praticamente inesistente, con la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 che si tiene durante l’unico periodo dell’anno teoricamente disponibile per i giocatori per prendere tali pause. I sindacati dei giocatori ritengono che tali decisioni da parte della FIFA violino la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CFREU), senza alcuna giustificazione seria. In ultima analisi, i sindacati dei giocatori ritengono che l’obiettivo di questa nuova competizione sia di aumentare la ricchezza e il potere dell’organo di governo mondiale del calcio, senza un’adeguata considerazione per l’impatto sui giocatori coinvolti o su altri stakeholder all’interno del calcio professionistico”.