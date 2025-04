DIRETTA Champions League, Arsenal-PSG: le formazioni ufficiali | LIVE

Calciomercato.it vi offre in tempo reale il primo round tra londinesi e parigini

Iniziano oggi le ultime tappe verso la finale di Monaco di Baviera in Champions League. Dopo aver eliminato senza particolari difficoltà il Real Madrid, l’Arsenal ospita oggi il Paris Saint-Germain a Londra nell’andata delle semifinali di Champions League. Reduci dal pareggio per 2-2 contro il Crystal Palace, i Gunners sono pronti a rimettersi il vestito di gala per cercare una nuova impresa europea.

Per riuscirci, Mikel Arteta dovrà far fronte ad un’emergenza importante, soprattutto nel reparto difensivo dove ha deciso di confermare nell’undici titolare Jakub Kiwior. Luis Enrique, dal canto suo, spera di entrare nella storia del club parigino portando nella capitale francese la Champions League dopo gli svariati tentativi falliti negli scorsi anni.

Nei due precedenti ufficiali disputati a Londra, i padroni di casa sono imbattuti grazie a una vittoria per 2-0 nell’ottobre del 2024 e a un pareggio per 2-2 nel novembre del 2016. Calciomercato.it seguirà la partita di stasera in tempo reale.

Formazioni ufficiali Arsenal-PSG

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Merino, Rice; Saka, Ødegaard, Martinelli, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique