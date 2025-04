Il pupillo di Motta con un anno di ritardo: 25 milioni per il sì alla Juve

Il club bianconero ha intenzione di rinforzarsi per la prossima stagione e punta ad un calciatore che piaceva anche a Motta

Un finale di stagione tutto da vivere, uno sprint per tenersi stretto quel quarto posto che significherebbe qualificazione alla prossima Champions, con tutte le conseguenze economiche e di pianificazione del caso.

Bologna e Lazio i due prossimi avversarie della Juventus, un doppio test in trasferta che avrà una valenza decisiva nella corsa al quarto posto. Una volta conquistato (o non conquistato), sarà tempo di pensare in maniera più concreta alla prossima stagione e al calciomercato, con il Mondiale per club di mezzo a rendere ancora più intasata l’annata.

Giuntoli, sempre ammesso che sarà confermato alla guida dell’area sportiva, avrà molto lavoro da fare nelle prossime settimane, partendo dalla scelta dell’allenatore: la conferma di Conte è in ribasso, mentre il nome di Conte è sempre ‘caldo’. Poi arriverà il momento di pensare alla squadra ed a Torino non è mai passato di attualità il profilo di un calciatore che piaceva molto a Thiago Motta: Jhon Lucumui.

Calciomercato Juventus, si punta su Lucumi

Il difensore colombiano si è consacrato proprio con l’ex allenatore bianconero che lo avrebbe voluto con lui alla Juventus.

La scorsa estate però non se n’è fatto nulla ed il giocatore è rimasto al Bologna, confermandosi un punto fermo anche con Italiano. Così il suo nome è rimasto nei radar della dirigenza della Juventus che, stando a quanto riportato ‘juvefc.com’, è pronta a tornare alla carica quest’estate. Un’estate in cui i bianconeri dovranno intervenire anche nel reparto arretrato, soprattutto se il nuovo allenatore (o Tudor in caso di conferma) vorrà giocare con la retroguardia a tre.

Lucumi potrebbe essere uno dei nomi da tenere in considerazione tra gli arrivi per la società bianconero, anche se strapparlo al Bologna non sarà facile: il club emiliano valuta il giocatore, 26 anni e legato da un contratto soltanto per un altro anno, circa 25 milioni di euro. La Juventus ci pensa: un anno dopo c’è sempre Lucumi nel mirino.