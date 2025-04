Milan, Theo Hernandez ai saluti: scambio con il Real Madrid

In casa Milan arriva la svolta per il futuro di Theo Hernandez. Può seriamente salutare ed in tal senso la chiave per sbloccare la cessione può essere lo scambio con il Real Madrid.

Sono giorni strani in casa rossonera. C’è da fare i conti con una enorme delusione per come è andata una stagione da cui ci si aspettava di più. Almeno di poter lottare più a lungo per la UEFA Champions League. In tal senso, sono tanti i punti di domanda che ci sono all’orizzonte, a partire dal futuro di alcune pedine chiave nel Milan degli ultimi anni. Su tutti, ovviamente, Mike Maignan e Theo Hernandez. Per entrambi, infatti, il discorso relativo al rinnovo sembra fermo ormai da tanto, troppo tempo.

Soprattutto il terzino in questa stagione è stato al centro di tante polemiche per alcuni comportamenti non in linea con il comportamento ideale che dovrebbe avere un professionista. Basti pensare, in tal senso, alla scena con Fonseca durante il cooling break della partita contro la Lazio. Proprio per il futuro del terzino sinistro del Milan, però, arriva una svolta non di poco conto. Può tornare al Real Madrid, infatti, e la chiave per sbloccare questa operazione può essere uno scambio che nasce dagli ottimi rapporti che il Milan ormai da diversi anni ha con i galacticos. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Milan, scambio con il Real Madrid: si sblocca il futuro di Theo Hernandez

In casa Real Madrid c’è aria di rifondazione. Sicuramente saluterà Carlo Ancelotti e si daranno alla rosa dei rinforzi per tornare a puntare nuovamente a vincere trofei nella prossima stagione. In tal senso, stando a quanto raccontato da ManagingMadrid, per le merengues potrebbe tornare di attualità il nome di Theo Hernandez, dal momento che serve un rinforzo in quella zona di campo in vista della prossima stagione. Ed attenzione alla soluzione dello scambio.

Nei giorni scorsi, infatti, il Milan è stato accostato proprio ad un terzino sinistro del Real Madrid. Si tratta di Fran Garcia, che con Mendy in rosa e con Theo Hernandez in arrivo sarebbe decisamente di troppo per i blancos. In tal senso, le due società, soprattutto visti i rapporti, potrebbero lavorare ad uno scambio, con il laterale spagnolo che potrebbe essere una parziale contropartita per il ritorno di Theo alla casa blanca.

Fran Garcia è un classe 1999 che ha un valore di mercato secondo Transfermarkt pari a 15 milioni di euro ed ha tutto per essere un profilo ideale per il Milan del futuro. Soprattutto per le sue ottime qualità in fase di spinta. Si attendono sviluppi su questo fronte.