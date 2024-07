DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Rabiot a Gudmundsson: gli aggiornamenti dell’1 luglio

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti dell’1 luglio riguardanti Serie A ed estero

Il calciomercato entra nel vivo e le trattative si intensificano con l’apertura ufficiale della sessione estiva. Le venti squadre della Serie A 2024/2025 preparano le rose per i ritiri e per il via del campionato tra un mese e mezzo, oggi altra giornata piena di notizie.

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Douglas Luiz e adesso accelera per Thuram dal Nizza a centrocampo, mentre da oggi il connazionale Rabiot è ufficialmente svincolato. Il club bianconero è sempre in attesa di una risposta e intanto il Milan rimane vigile sul francese. Il ‘Diavolo’ spinge soprattutto per Fofana e non perde le speranze per Zirkzee in attacco. L’Inter è pronta ad annunciare Martinez, con il portiere che domani sosterrà le visite mediche prima della firma quinquennale con i campioni d’Italia. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale, di lunedì 1 luglio, su Calciomercato.it.

19:09 CM.IT | Capo scout Roma: sempre viva la candidatura di Fratini CM.IT | Roma: possibili novità a livello dirigenziale entro il prossimo weekend. Sempre viva la candidatura di Michele Fratini per il ruolo di capo scout.

18:12 CM.IT: Manchester United in pressing su de Ligt CM.IT | Bayern Monaco, il Manchester United resta in pressing su de Ligt, che potrebbe lasciare la Germania in questa sessione di calciomercato.

17:20 Milan, Zirkzee si avvicina al Manchester United: i dettagli In Inghilterra ‘spingono’ Zirkzee al Manchester United. Secondo ‘Caughtoffside’ i colloqui tra gli inglesi e Kia Joorabchian, col quale il Milan non ha raggiunto un’intesa per le commissioni, sarebbero molto avanzati. La nomina del neo Ds, l’ex Newcastle Ashworth, potrebbe davvero portare alla fumata bianca, coi ‘Red Devils’ pronti a pagare la clausola da 40 milioni di euro.

16:26 Manchester United, accelerazione per il colpo de Ligt Il Manchester United ci prova con sempre più convinzione per de Ligt: secondo il ‘Telegraaf’, il difensore avrebbe dato parere favorevole a una proposta di contratto quinquennale, ora i Red Devils andranno a trattare con il Bayern Monaco.

15:37 Roma, UFFICIALE: arriva Sangarè La Roma ufficializza sui propri canali l’acquisto di Buba Sangarè. Il terzino spagnolo, di origini maliane, compirà 17 anni ad agosto ed è stato prelevato dal Levante.

14:40 UFFICIALE: il Metz riscatta Mikautadze dall'Ajax Dopo un buon Europeo a livello personale Georges Mikautadze è stato ufficialmente riscattato dal Metz.

13:15 UFFICIALE: Tchaouna alla Lazio UFFICIALE: “La S.S. Lazio comunica di aver concluso l’acquisto definitivo del contratto sportivo del calciatore Loum Tchaouna, proveniente dalla U.S. Salernitana”. Ecco tutti i retroscena dell’affare.

12:54 UFFICIALE Juventus: addio a Iling Jr e Barrenechea Doppia cessione ufficiale in casa Juventus. Questa mattina i bianconeri hanno salutato Iling Jr e Barrenechea che si accasano all’Aston Villa.

12:38 UFFICIALE: Kamada al Crystal Palace Con un comunicato il Crystal Palace ha ufficializzato l’ingaggio di Daichi Kamada, che ha giocato l’ultima stagione alla Lazio. “Sono entusiasta di entrare a far parte del Crystal Palace e di lavorare nuovamente con Oliver, che è un allenatore che conosco bene. Non vedo l’ora di mettermi alla prova in Premier League e spero che io e il club possiamo raggiungere tutti i nostri obiettivi insieme”, le prime parole del centrocampista giapponese.

12:14 CM.IT | Monza e Como corteggiano Bonaventura Giacomo Bonaventura non ha rinnovato il contratto con la Fiorentina e si è svincolato una volta terminata l’avventura in viola. Il centrocampista ex Milan è corteggiato da Monza e Como in Serie A, ma prima di prendere una decisione vuole valutare possibili proposte dall’estero.

11:28 Juventus, idea scambio Chiesa-Sancho Resta in bilico il futuro di Federico Chiesa alla Juventus: tra le soluzioni, la dirigenza bianconera valuta un possibile scambio con il Manchester United per Sancho.

10:10 Milan, bomber cercasi: Lukaku e Gimenez nella lista con Zirkzee Il Milan non perde le speranze per Zirkzee, ma intanto rimane vigile sulla situazione di Lukaku per l’attacco di Fonseca. Un altro obiettivo sensibile è Gimenez, valutato 50 milioni di euro dal Feyenoord.

09:40 Inter, dopo Martinez assalto a Gudmundsson Fissate per domani le visite mediche per Josep Martinez con l’Inter: lo spagnolo firmerà un quinquennale, al Genoa circa 16 milioni tra parte fissa e bonus. Oltre a Martinez, il club campione d’Italia spinge anche per Gudmundsson dai liguri.