Addio a Zirkzee e Calafiori: doppio annuncio UFFICIALE del Bologna

Le dichiarazioni del dirigente del Bologna non lasciano alcun dubbio: ecco il futuro di Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori

Sarà un Bologna decisamente diverso quello che affronterà la nuova stagione, dopo la grande cavalcata che ha portato a centrare la Champions League. Non ci sarà chiaramente Thiago Motta, che è sbarcato a Torino per guidare la Juventus, ma i rossoblu rischiano di perdere anche due delle pedine più importanti della rosa, Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori.

Per il Bologna sarà praticamente impossibile trattenere l’attaccante olandese e il difensore italiano. Intervenuto a Rimini, all’evento di inaugurazione del calciomercato, Giovanni Sartori, ha parlato chiaro in merito al futuro dei due giocatori. Le speranze di vedere Zirkzee ancora in rossoblu sono praticamente pari allo zero: “Joshua ha una clausola, per cui al 99,9% andrà via”, afferma il responsabile dell’Area Tecnica dei rossoblu. Parole, dunque, che non lasciano davvero dubbi. Discorso diverso invece, per Riccardo Calafiori, che il Bologna vorrebbe provare a trattenere, anche se sarebbe complicato dire “no” a proposte sui 45-50 milioni di euro:  “Calafiori l’abbiamo preso dodici mesi fa, per cui vediamo quello che dirà il mercato – si può leggere sul sito del Corriere dello Sport, che riporta le dichiarazioni di Sartori -. C’è la volontà di tenerlo, ma è stata la nota lieta di questa Nazionale e direi in generale dell’ultima stagione. Quindi vediamo…”.

Calciomercato Milan e Juventus: concorrenza inglese per Zirkzee e Calafiori

Non è un segreto che Joshua Zirkzee è in cima alla lista dei desideri del Milan, ma in queste ore ha mosso passi importanti il Manchester United. Presto capiremo chi tra le due squadre si aggiudicherà il talento olandese, che come più volte detto preferirebbe rimanere a giocare in Serie A, prima magari di provare una nuova esperienza in Premier League. Zirkzee ha, inoltre, attirato le attenzioni anche di Juventus, Inter e Arsenal, ma restano ampiamente sullo sfondo.

Discorso simile per Riccardo Calafiori, che invece è il primo obiettivo dei bianconeri per rafforzare il pacchetto arretrato. L’ottimo Europeo non ha fatto altro che confermare quanto sia cresciuto in questi ultimi mesi. Oggi sull’ex giocatore della Roma ci sono le attenzioni di mezza Europa e anche in questo caso il rischio concreto è che alla fine vada a giocare in Premier League. Negli ultimi giorni si è parlato inoltre di un possibile sondaggio da parte del Real Madrid. La concorrenza, dunque, non manca.