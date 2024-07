De Ligt via dal Bayern, ha già detto sì: dove giocherà l’ex Juve

De Ligt sempre più lontano dal Bayern Monaco, l’ex Juve ha già detto sì. Dove potrebbe trasferirsi il difensore olandese impegnato ad Euro 2024

La già deludente stagione di de Ligt si sta chiudendo nel peggiore dei modi. Il difensore ex Juventus, dopo un’annata da comprimario al Bayern Monaco, non ha ancora esordito ad Euro 2024. Per il classe 1999 sono infatti arrivate tre panchine su tre nella fase a gironi.

Il suo futuro in Bundesliga è sempre più in bilico. In agguato c’è il Manchester United di ten Hag, l’allenatore che lo ha fatto esplodere da giovanissimo capitano all’Ajax. Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese ‘de Telegraaf’, negli scorsi giorni i Red Devils avrebbero preso contatti con l’entourage dell’ex Juve e adesso de Ligt sarebbe più vicino al trasferimento in Premier League. Lo United avrebbe già avanzato un’offerta piuttosto importante per i prossimi cinque anni, c’è il gradimento del calciatore.

Il club inglese dovrà ora trattare con il Bayern Monaco, che due anni fa lo prelevò dalla Juventus per circa 67 milioni di euro. La valutazione attuale del centrale olandese si aggira intorno ai 40-50 milioni di euro.