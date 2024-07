Dirigenza Roma, nuovo colpo dei Friedkin dopo Ghisolfi | ESCLUSIVO

Novità importanti in ottica calciomercato Roma. Dopo Ghisolfi, i Friedkin pensano ad un altro innesto: Fratini nel ruolo di capo scout

La Roma ha voltato pagina nel 2024. Dopo l’annuncio del mancato rinnovo di Tiago Pinto e l’esonero a gennaio di Mourinho, il club di proprietà dei Friedkin ha deciso di operare una ristrutturazione a livello dirigenziale. Il primo colpo è arrivato dalla Francia, con il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi.

Ufficializzata martedì scorso la permanenza di Daniele De Rossi sulla panchina della prima squadra con un contratto fino al 2027, con il padre Alberto che continuerà ad essere il responsabile del settore giovanile, ora si prevedono nuovi innesti per operare al meglio in questa sessione estiva di mercato e fare il salto di qualità con il tanto agognato ritorno in Champions League. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, novità possono arrivare già questa settimana, con la CEO Lina Souloukou che sarà impegnata su diversi fronti. Tra le priorità della Roma c’è quella di trovare una figura professionale ed affidabile per il ruolo di capo scout e, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, tra i profili che interessano maggiormente c’è quella di Michele Fratini.

Premiato per tre anni di fila come miglior talent scout italiano, il prossimo 9 settembre a Coverciano aggiungerà alla sua bacheca il Diavolo d’Argento al Premio Nereo Rocco insieme a personaggi di spicco del mondo del calcio come Marotta e Maldini. Per un club sempre attento al bilancio come quello giallorosso, affidarsi ad uno scopritore di talenti come il fiorentino può essere la mossa giusta, senza dimenticare che lo stesso Fratini nell’intervista a TvPlay (che potete rivedere qui sopra, ndr) non ha nascosto la sua volontà di trasferirsi nella Capitale qualora gli fosse offerto un progetto interessante. Ora la palla passa ai Friedkin.