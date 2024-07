Da Scamacca e De Ketelaere a Vlahovic e Zirkzee: quanti flop a Euro 2024

Quanti flop dalla Serie A nell’Europeo 2024, scopri tutti i nomi che hanno deluso le aspettative rispetto all’ottimo rendimento avuto in stagione

Euro 2024 prosegue e gli ottavi di finale ci stanno regalando verdetti importanti. Il livello della competizione si sta alzando e stiamo per entrare nella fase più calda del torneo. L’Italia ha già ampiamente deluso le aspettative, ma i calciatori della nostra nazionale non sono stati gli unici ad underperformare in questo torneo.

Sono diversi, infatti, i giocatori provenienti dalla Serie A che non hanno reso come in campionato. Tra i protagonisti che abbiamo analizzato, anche diversi nomi in hype per il calciomercato estivo che sta per entrare nella sua fase più calda. Tra scarso minutaggio, prestazioni opache ed eliminazioni precoci, abbiamo voluto inserire oltre una quindicina di flop.

Euro 2024, quanti flop dalla Serie A: troppe delusioni

La nostra nazionale ha sicuramente lasciato rabbia e delusione in tutti i suoi tifosi e negli addetti ai lavori, ma, come si vedrà da questo focus, non ci saranno solo italiani tra i giocatori che male hanno performato nel torneo. Qualcuno, però vi rientrerà di diritto, specie per quanto fatto vedere nel corso del campionato di Serie A.

Abbiamo deciso di partire con Gianluca Scamacca, che in 250 minuti circa con la maglia azzurra ha realizzato 0 gol. Uno dei trascinatori dell’Atalanta, specie nel finale di stagione, nonché vincitore dell’Europa League con la Dea, ha fatto ben poco nelle 4 gare con l’Italia. L’unica grande chance avuta, con la Svizzera, si è infranta sul palo.

Anche il suo compagno di reparto Retegui non può di certo dirsi soddisfatto del proprio Europeo. Dopo una buona stagione con il Genoa, che si è salvato con largo anticipo, il centravanti in poco più di 150 minuti non è neanche riuscito a calciare seriamente verso la porta avversaria, risultando molto poco incisivo.

Grandi delusioni anche i due migliori calciatori del Torino di quest’anno, vale a dire Buongiorno e Bellanova. Non per colpa loro, in molti penseranno. E sì, perché il centrale e l’esterno granata, tra i più in hype per il calciomercato estivo, hanno collezionato 0 minuti in due, vedendo il proprio Europeo solamente dalla panchina dopo una splendida stagione in Serie A.

Ricordate il Federico Chiesa di Euro 2020? Dimenticatelo, in questa kermesse non è stato assolutamente il giocatore dominante a cui eravamo abituati. In stagione con la Juve non ha fatto male, anzi, ma con la maglia azzurra ha reso ben al di sotto delle aspettative e chissà che le sue prestazioni non possano condizionare anche il mercato che lo vede protagonista in un intreccio tra Roma e Napoli.

Se per Di Lorenzo il discorso non è valido, dato che anche in campionato aveva fatto malissimo, diverso è quello che si può dire per Dimarco e Frattesi che con l’Inter hanno vinto uno Scudetto. Irriconoscibili, specie l’esterno, mai veramente in forma e deludenti anche in fase offensiva. Infine il blocco Roma composto da Mancini-Cristante-El-Shaarawy e Pellegrini, tra i migliori in campionato con i giallorossi e dal rendimento apatico, se non addirittura deleterio, con Spalletti.

I flop delle altre nazionali

Il focus sull’Italia era d’obbligo, ma anche le altre nazionali di questo Europeo non sono affatto escluse. Partiamo da chi non ha superato neanche il girone e che aveva, invece, grandi chance di diventare un protagonista assoluto: Dusan Vlahovic. Con la Serbia ha disputato 177 minuti per segnare 0 gol, contro i 18 realizzati in stagione. Con lui Vlasic, non un trascinatore nel Torino, ma sicuramente più positivo rispetto agli 0 minuti disputati in 3 partite prima dell’eliminazione.

Male anche Samardzic, uomo di mercato per la Lazio, sceso in campo appena 53 minuti in 3 partite con 0 gol all’attivo. Un rendimento disastroso per uno dei calciatori dal maggior estro del nostro campionato. Proseguiamo con Rafael Leao, che avrà ancora almeno un’occasione per brillare con il suo Portogallo negli ottavi di finale. Fin qui 108 minuti 0 gol e persino una gara saltata per squalifica dopo 2 ammonizioni per simulazione, serve molto di più.

Infine c’è chi il campo non lo ha ancora proprio visto come Chalres De Ketelaere, altro grandissimo protagonista con l’Atalanta in questa stagione, tanto da trascinarla con 14 gol e 11 assist per poi disputare ben 0 minuti con il suo Belgio. Menzione d’onore al suo compagno Lukaku, che fin qui non ha ancora segnato (in posizione regolare), ma che ha almeno servito un assist.

Chi del mercato è assoluto protagonista è ovviamente Zirkzee, la stella del Bologna. Il 23enne ha portato i rossoblu in Champions con 12 gol e 7 assist, ma con la sua Olanda non è mai sceso in campo. Un panchinaro di lusso, convocato in extremis e che è destinato a rimanere un gregario nonostante le attenzioni di mezza Europa nel mercato. Infine Benjamin Pavard, che soffre di un’agguerrita concorrenza nella Francia. Anche lui super protagonista con l’Inter in questa stagione, ma mai impiegato in campo in questo Europeo.