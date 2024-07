Fa tutto Zirkzee, Inter e Juve al tappeto: la rifondazione è già partita

Il super intreccio di mercato chiama in causa l’Inter, la Juventus e non solo: restyling totale, ecco tutti gli aggiornamenti

Protagonista di una stagione con la maglia del Bologna che ne ha messo in mostra tutto il suo talento, Joshua Zirkzee si è preso le luci dei riflettori anche in sede di calciomercato. L’attaccante olandese, da tempo inseguito dal Milan, è finito al centro di un vero e proprio tourbillon.

Pur avendo mosso passi concreti con i felsinei, aprendo all’ipotesi di pagare per intero la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, il Milan non ha ancora trovato l’accordo con l’entourage del calciatore. Il discorso legato alle commissioni, infatti, fino a questo momento ha posto la trattativa in una fase di sospensione non ancora sbloccata. A tal proposito non è un caso che il Milan abbia cominciato a sondare anche altri profili per l’attacco, pur non affondando il colpo per nessuno dei nomi circolati nelle ultime ore.

Parallelamente, il fatto che la trattativa Zirkzee-Milan non giunga a traguardo sta spingendo diversi club ad interessarsi alla situazione relativa all’attaccante di proprietà del Bologna. Primo fra tutti il Manchester United. Dopo i sondaggi esplorativi delle scorse settimane, infatti, stando alle ultime indiscrezioni dall’Inghilterra i Red Devils sarebbero pronti a scendere in campo con un’offerta concreta.

Zirkzee e Ndoye nel mirino dello United: club di Serie A in ginocchio

Voci di corridoio confermate anche dalle ultime indiscrezioni rese note da Team Talk. Nell’opera di rifondare un organico che ha evidenziato molte lacune in diversi reparti, il Manchester United sarebbe pronto a far saltare il banco anche per un altro obiettivo dei club di Serie A.

Stiamo parlando di Dan Ndoye, protagonista di un Europeo nel quale si è messo in mostra a suon di prestazioni importanti e da una stagione sopra le righe con la maglia del Bologna. Seguito con interesse dall’Inter, il jolly elvetico è finito nei dossier anche della Juventus. Sia per Ndoye che per Zirkzee, però, le big di Serie A dovranno fare i conti con il Manchester United, disposto a far partire una profonda rifondazione per liberare budget importante da destinare all’acquisto dei due gioielli del Bologna. Uno scenario, dunque, da monitorare con estrema attenzione perché passibile di sviluppi importanti nelle prossime settimane, ad Europei conclusi.