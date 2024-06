Lazio in pressing su Samardzic, l’Udinese fissa il prezzo: c’è anche la Premier | CM.IT

Su Lazaar Samardzic, attualmente impegnato ad Euro 2024, c’è il pressing della Lazio: l’Udinese ha fissato il prezzo, occhio alla Premier

È sempre Lazaar Samardzic al centro del calciomercato. Il centrocampista dell’Udinese è attualmente impegnato con la Serbia ad Euro 2024: il 22enne ha fatto il suo esordio nella fase finale della sfida contro la Slovenia, dopo aver assistito dalla panchina all’esordio contro l’Inghilterra.

L’Udinese spera che la presenza (e buone prestazioni) alla manifestazione continentale possa favorire l’aumento della valutazione del calciatore con i friulani che vorrebbero incassare una cifra intorno ai 25 milioni di euro, la stessa somma pattuita con l’Inter l’estate scorsa prima che l’affare saltasse definitivamente.

Nel calciomercato invernale furono Juventus e Napoli a provare a prendere il calciatore dall’Udinese, ma senza che si arrivasse ad un accordo per il trasferimento. Ora, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, è la Lazio ad essere in forte pressing sul calciatore per provare a raggiungere ad un’intesa per il suo sbarco nella Capitale. Non vanno però escluse offerte dall’estero ed in particolare dalla Premier League: la partecipazione agli Europei rappresenta, infatti, per Samardzic una vetrina internazionale che potrebbe invogliare qualche club inglese a farsi avanti per lui.