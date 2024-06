DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Lukaku a Zaniolo: gli aggiornamenti del 30 giugno

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti del 30 giugno riguardanti Serie A ed estero

Il calciomercato entra nel vivo, le trattative si intensificano con l’avvicinarsi del via ufficiale della sessione. Le venti squadre della Serie A 2024/2025 preparano le rose per i ritiri e per il via del campionato tra un mese e mezzo, oggi altra giornata piena di notizie.

Inter e Juventus vicine ad annunciare i primi colpi (Josep Martinez per i nerazzurri, Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram per i bianconeri), il Milan deve ancora accelerare per i colpi in entrata ma prova a farlo per Lukaku in alternativa a Zirkzee e per Rabiot, in uscita dalla Juventus. Altro profilo caldo quello di Zaniolo, che può tornare nel nostro campionato ed è conteso tra Atalanta e Fiorentina. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale, di domenica 30 giugno, su Calciomercato.it.

LIVE