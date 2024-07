Mercato bloccato e ritiro in bilico: l’allenatore pensa già alle dimissioni | CM.IT

Il calciomercato sta per iniziare, ma un allenatore potrebbe dimettersi prima ancora del ritiro estivo

Un vero e proprio terremoto a poche ore dall’inizio della stagione ufficiale: l’allenatore pronto a dimettersi pochi giorni dopo la firma.

Ha del clamoroso quanto sta accadendo in queste ore in casa Salernitana. Il club campano, reduce da una pesante retrocessione in Serie B, è ripartito affidando la direzione tecnica a Gianluca Petrachi il quale aveva individuato in Andrea Sottil l’uomo ideale per la panchina. Appena dieci giorni fa il club granata aveva comunicato l’ingaggio dell’allenatore ex Udinese dopo la firma di un contratto di durata biennale, ma nelle ultime ore la situazione è cambiata.

Già, perché il tecnico originario di Venarìa Reale starebbe valutando di dimettersi. Una decisione che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore, prima che il suo contratto venga depositato dal club granata, al centro di una trattativa per una eventuale cessione delle quote societarie da parte di Danilo Iervolino a Brera Holding. Una trattativa durata mesi, del quale era stato informato anche lo stesso Andrea Sottil.

Salernitana, Sottil potrebbe dimettersi: situazione infuocata

Proprio alle 15 di oggi Danilo Iervolino, al timone del club da due anni e mezzo, ha deciso di interrompere i dialoghi con la società quotata al Nasdaq e già attiva nel mondo del calcio con una partecipazione nel Manchester United oltre alla proprietà e gestione di società in campionati minori.

Una trattativa arenatasi definitivamente, pare per l’incapacità dei potenziali acquirenti di fornire a Danilo Iervolino le richieste e necessarie garanzie relative alla possibilità di portare avanti un determinato progetto dal punto di vista sportivo. La Salernitana – dunque – andrà avanti al 100% con l’imprenditore di Palma Campania, ma l’interruzione della trattativa per la cessione del club avrebbe spinto l’allenatore Andrea Sottil a valutare l’ipotesi delle dimissioni. Una decisione non ancora definitiva: l’amministratore delegato Maurizio Milan e il direttore sportivo Gianluca Petrachi sarebbero al lavoro per cercare di far rientrare il caso, ma difficilmente Sottil resterà alla guida dell’ippocampo.

Ecco perché il club granata torna a guardarsi intorno e potrebbe decidere di affidare la panchina ad Alberto Aquilani, reduce dall’esperienza alla guida del Pisa e già nelle scorse settimane finito nel mirino della Salernitana, poi andata su un profilo più esperto come quello di Andre Sottil. Sono ore febbrili, dunque, in casa Salernitana, con i tifosi che speravano in una immediata voglia di riscatto da parte della società dopo l’umiliante retrocessione dalla Serie A.