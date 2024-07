Nuovo attaccante per la Juve: arriva nello scambio con Chiesa

Il futuro di Federico Chiesa alla Juventus rimane in bilico: l’ultima idea di Giuntoli e della dirigenza bianconera per l’attacco della ‘Vecchia Signora’

Europeo in chiaroscuro per Federico Chiesa, che a parte l’esordio brillante contro l’Albania ha deluso nella rassegna tedesca con la maglia dell’Italia.

Il futuro del numero sette alla Juventus resta in bilico e le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il suo destino sotto la Mole. Sull’ex Fiorentina c’è la spada di Damocle del contratto in scadenza tra un anno e senza la firma sul prolungamento sarebbe destinato a fare le valigie e lasciare la ‘Vecchia Signora’. Giuntoli lavora a un rinnovo anche ponte fino al 2026 alle stesse cifre dell’accordo attuale: 5 milioni netti, oltre 9 al lordo, all’anno. Adesso, terminato l’Europeo con la Nazionale, entreranno nel vivo i negoziati con Ramadani e l’entourage dell’attaccante per cercare di trovare una soluzione.

Calciomercato Juventus, Chiesa per Sancho: l’ultimo idea in attacco

Attente alla finestra restano Roma e Napoli, con il tecnico giallorosso De Rossi soprattutto grande estimatore di Chiesa e che nei mesi scorsi aveva già contattato il giocatore.

La Juve senza rinnovo chiederebbe almeno 25-30 milioni di euro per il cartellino del numero sette, che all’estero intriga Bayern Monaco e Manchester United. E proprio con i ‘Red Devils’ potrebbe nascere un asse di mercato e potenziale scambio per risolvere le ‘grane’ delle rispettive dirigenze. In uscita da Manchester c’è infatti Sancho, obiettivo di Giuntoli già dallo scorso gennaio prima del ritorno al Borussia Dortmund. Il Dt bianconero valuta l’approdo dell’inglese in prestito, ma sul tavolo potrebbe esserci anche un ipotetico scambio con lo United e il conseguente trasferimento di Chiesa all’Old Trafford. Lo scoglio all’operazione non sarebbe la valutazione, ma l’ingaggio dei due giocatori visto che Sancho guadagna quasi quattro volte maggiore (circa 20 milioni) rispetto a Chiesa.

Valutazioni in corso comunque da parte della Juventus per l’attacco e il file di Chiesa, accostato anche al Napoli in un eventuale scambio stavolta con Di Lorenzo. Affare anche questo complicato, soprattutto per la volontà dei partenopei e di Conte di non privarsi del capitano. Un’altra suggestione infine porta infine a uno scambio con il Bayern Monaco per Kimmich, anche qui molto difficile per il desiderio del nazionale tedesco di approdare in una big inglese o spagnola in caso di rottura con i bavaresi.