Scartato dall’Inter: la priorità è sempre Gudmundsson | CM.IT

Proposto un nuovo attaccante all’Inter: il profilo non rientra nei piani della dirigenza nerazzurra, che insieme a Simone Inzaghi spinge con decisione su Gudmundsson

Movimenti in settimana in Viale della Liberazione e non solo per la chiusura del colpo Martinez tra i pali come vice Sommer.

Il portiere spagnolo presto sarà annunciato dai nerazzurri, dopo aver svolto le visite mediche di rito e messo nero su bianconero al contratto quinquennale con il sodalizio campione d’Italia. Per l’Inter si tratta del terzo innesto estivo, considerando ovviamente gli arrivi a parametro zero di Zielinski e Taremi. La dirigenza nerazzurra completa così il pacchetto in porta dopo la partenza di Audero e sempre in casa Genoa punta con decisione su Gudmundsson per rinforzare ulteriormente l’attacco a disposizione di Simone Inzaghi. L’islandese, al netto delle vicende extra campo, rimane in cima alla lista dei desideri dell’allenatore piacentino, stregato dal 26enne attaccante dopo l’ottima stagione disputata da quest’ultimo con la squadra allenata da Gilardino.

Inter fredda su Omorodion: in cima alla lista resta Gudmundsson

Il Genoa però, come sottolineato anche dal presidente Zangrillo, non è intenzionato a svendere o far sconti per il suo gioiello valutato almeno 30 milioni di euro.

L’Inter pensa a formule alternative in prestito oneroso con obbligo di riscatto come successo con Frattesi e Carlos Augusto l’ultima estate, altrimenti serviranno delle uscite per raccogliere un prezioso tesoretto per dare poi l’assalto a Gudmundsson e accontentare le richieste dei Grifoni: oltre a Correa, l’indiziato principale è Arnautovic. Il duo Marotta–Ausilio cerca degli acquirenti per il ‘Tucu’ e l’austriaco, con l’obiettivo di trovare una sistemazione per piazzarlo sul mercato. Finora non hanno attecchito altre piste per l’attacco nerazzurro come En-Nesyri del Siviglia che è stato proposto dall’agenzia 11 Management, mentre un intermediario nei giorni corsi ha messo sul tavolo anche il file di Samu Omorodion come raccolto da Calciomercato.it.

Il classe 2004 spagnolo di origini nigeriane rientrerà all’Atletico Madrid dopo il fruttuoso prestito all’Alaves, ma al momento non rientra nei piani dell’Inter anche per la valutazione importante vicina ai 40 milioni di euro da parte dei ‘Colchoneros’. Pista al momento scartata e che eventualmente potrebbe essere rivalutata in futuro, con Omorodion sondato inoltre in Serie A da Napoli, Milan e Roma. Il preferito in attacco resta comunque sempre Gudmundsson, sarà valutato invece più avanti il futuro di Valentin Carboni: il baby argentino verrà sacrificato solo per offerte non inferiori ai 30 milioni di euro.