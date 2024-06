Inter, c’è la Juve in agguato: l’incastro per il colpo Gudmundsson | CM.IT

In chiusura il trasferimento di Martinez nella casella di vice Sommer: l’Inter però studia un altro colpo dal Genoa e non molla Gudmundsson

Stretta finale dell’Inter per l’arrivo tra i pali di Josep Martinez, il prescelto per la casella di vice Sommer dopo il mancato riscatto di Audero e le difficoltà riscontrate per Bento.

La dirigenza di Viale della Liberazione ha incassato la scorsa settimana il sì del portiere spagnolo per un contratto pluriennale a poco meno di 2 milioni di euro a stagione, mentre nei prossimi giorni conta di chiudere l’accordo per il trasferimento dal Genoa. Operazione intorno ai 15 milioni di euro e l’inserimento di una contropartita nell’operazione con Satriano e Oristanio (conteso anche dal Venezia nella trattativa per Tessmann) in cima alla lista di gradimento dei Grifoni. L’Inter già questa settimana o entro la fine di giugno punta a trovare l’intesa definitiva con il Genoa e annunciare così l’ingaggio di Martinez alle spalle di Sommer tra i pali della rosa nerazzurra.

Calciomercato Inter, Gudmundsson dopo Martinez: il piano di Marotta

Dal Genoa non c’è solo però Martinez a stuzzicare da tempo l’Inter, considerando l’interesse di lunga data dei campioni d’Italia per Albert Gudmundsson.

L’attaccante islandese rimane il preferito per distacco nella lista di Inzaghi e della dirigenza mentre – come raccolto da Calciomercato.it – non ci sono possibilità per un ritorno di fiamma di Marotta e Ausilio per Paulo Dybala dopo l’incontro di ieri con l’intermediario Petralito. Per far posto però a Gudmundsson, entusiasta della destinazione nerazzurra, l’Inter oltre alla cessione dell’esubero Correa dovrà trovare una sistemazione ad Arnautovic, che ha deluso anche all’esordio ad Euro 2024 con la maglia dell’Austria. L’ex Bologna a bilancio pesa intorno ai 5 milioni di euro e il sodalizio del fondo Oaktree si libererebbe anche di un ingaggio al lordo di 4 milioni. Per Arnautovic da seguire le tracce turche e arabe, mentre dopo il vertice con Petralito potrebbero aprirsi anche degli spiragli sul fronte Bundesliga. Con la partenza dell’austriaco e di Correa i dirigenti di Viale della Liberazione incasserebbero un tesoretto da 25 milioni di euro tra costo del cartellino e risparmio sugli emolumenti.

L’Inter nella corsa a Gudmundsson valuta anche il sacrificio di Valentin Carboni se dovesse arrivare un assegno da 30 milioni e dovrà guardarsi le spalle dalla concorrenza della Premier League, oltre alla rivale Juventus che potrebbe affondare il colpo sull’islandese in caso di rivoluzione in attacco e l’eventuale addio anche di Federico Chiesa.