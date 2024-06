Spunta la proposta all’Inter: blitz dell’agente in sede | CM.IT

Il club nerazzurro ha ricevuto la visita di un’importante agente presso la propria sede di Viale della Liberazione

Prosegue il via vai di procuratori dalle parti della sede dell‘Inter. Anche quest’oggi agenda ricca di appuntamenti per il direttore sportivo Piero Ausilio che, dopo aver chiuso l’affare Josep Martinez con il Genoa nelle scorse ore, ha incontrato un noto procuratore arabo per discutere di possibili affari da portare a termine durante le prossime settimane.

Come documentato dalle immagini scattate da Calciomercato.it, l’agente Fahad Alqarni Sarih – in rappresentanza dell’agenzia 11 Management – è stato ospite presso la sede di Viale della Liberazione questo pomeriggio. Una visita, questa, dovuta ovviamente a ragioni strettamente legate al mercato nerazzurro. Il procuratore arabo ha infatti proposto alcuni degli assistiti che fanno parte della sua scuderia. Va ricordato, ad esempio, che tra i calciatori sotto la procura della sua agenzia rientra anche il forte attaccante del Siviglia Youssef En-Nesyri, sondato in passato soprattutto dal Milan.

In questo momento, reduce dal colpo Martinez, l’Inter ha ripreso in realtà a trattare alcune possibili cessioni. Tra queste, il club nerazzurro dovrà risolvere nei prossimi giorni il nodo Gaetano Oristanio, inizialmente inserito nell’affare con il Genoa prima dell’inserimento convincente del Venezia. Se Franco Carboni è vicinissimo al prestito al River Plate, i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi anche per i prestiti dei fratelli Esposito: Sebastiano è vicinissimo all’Empoli, mentre il giovanissimo Pio è stato sondato dal Torino.