Rivoluzione Juventus in attacco: scelto il vice Vlahovic

La Juventus è attivissima sul mercato: Cristiano Giuntoli è a caccia anche del vice Vlahovic per l’attacco di Thiago Motta

C’è fermento anche in attacco nella nuova Juventus, che intanto si appresta a chiudere il colpo Douglas Luiz a centrocampo per il primo colpo dell’era Thiago Motta.

Il brasiliano è impegnato con la sua nazionale in Coppa America e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche direttamente dal ritiro verdeoro negli Stati Uniti per conto del club bianconero. Nella mega trattativa finiranno all’Aston Villa Barrenechea e Iling-Junior, oltre a un assegno intorno ai 25 milioni di euro. Presto arriverà anche l’annuncio in porta per Di Gregorio, bloccato da tempo dopo l’accordo con il Monza. Tornando alla mediana, invece, Giuntoli resta in forte pressing su Khephren Thuram, che arriverebbe sotto la Mole indipendentemente dal futuro di Rabiot che deve dare ancora una risposta definiva alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’ all’offerta da 8 milioni per due anni con opzione per un’altra stagione.

Calciomercato Juventus, torna di moda Retegui per il nuovo attacco di Thiago Motta

Rabiot tiene quindi sulle spine la Juventus, che intanto è pronta anche a rivoluzionare il proprio attacco dove gli unici due pinti fermi al momento restano Vlahovic e Yildiz.

Federico Chiesa rimane in bilico visto il contratto in scadenza solamente tra un anno e una trattativa per il prolungamento al momento in fase di stallo. Senza la firma l’ex Fiorentina è destinato a salutare Torino e sulle sue tracce ci sono Roma, Napoli e il Bayern Monaco all’estero. Insieme a Chiesa è tutto da decifrare il futuro di Milik, che ha saltato gli Europei per un infortunio al ginocchio e che figura nella lista dei cedibili di Giuntoli per un’offerta congrua. Con le valigie pronte ormai è invece Kean, con la Fiorentina in pressing per portare l’attaccante di Vercelli alla corte del neo-tecnico Palladino. Il sodalizio viola potrebbe chiudere per una cifra complessiva intorno ai 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Visto il restyling che si preannuncia in attacco alla Juve serviranno dei nuovi profili dietro Vlahovic e come vice del serbo sono in risalita le quotazioni di Mateo Retegui, già nei mesi scorsi nei radar di Giuntoli.

La ‘Vecchia Signora’ potrebbe inserire delle contropartite per abbassare il cash richiesto dal Genoa, che valuta almeno 20 milioni di euro il suo bomber. In casa genoana non c’è solo l’italo-argentino sul taccuino della Juventus, visto che gli occhi della dirigenza della Continassa si sono posati da tempo anche su Gudmundsson, obiettivo sensibile inoltre della rivale Inter.