Retegui tra la Juve, il Genoa e la Nazionale: ecco quando si parlerà di futuro | CM.IT

Mateo Retegui si sta confermando un ottimo attaccante, col Genoa e con l’Italia. E circolano voci sull’interesse della Juve

Con una doppietta di Mateo Retegui, l’Italia di Luciano Spalletti ha battuto il Venezuela nel primo match amichevole della mini tournée statunitense organizzata per studiare situazioni nuove e avere conferme dai calciatori convocati in vista degli Europei 2024, in programma l’estate prossima in Germania.

Due gol da attaccante vero per il 24enne centravanti italo-argentino del Genoa di Alberto Gilardino, con cui ha realizzato otto gol in ventiquattro presenze fin qui accumulate tra Serie A e Coppa Italia, al suo primo anno nel Belpaese. Un bottino di tutto rispetto e reti che servono come il pane ad un Nazionale che fa fatica a trovare il 9 titolare per l’ormai imminente manifestazione internazionale. Dopo le ottime stagioni trascorse al Tigre, nel campionato di prima divisione argentina, il nativo di San Fernando è stato acquistato dal club rossoblu la scorsa estate per circa 15 milioni di euro, un investimento importante per una società sì gloriosa, ma appena tornata in Serie A.

Su Retegui si erano posati gli occhi anche di top club italiani come Inter, Milan e Roma, ma gli interessamenti non si sono trasformati in offerte vere e proprie. E così, il Genoa ne ha approfittato per sbaragliare la concorrenza e portare a casa un calciatore di sicuro affidamento. Il commissario tecnico Luciano Spalletti lo ha sempre tenuto in considerazione e lo ha mandato in campo dal primo minuto contro la ‘vinotinto’: una scelta corretta vista la prestazione del prodotto del vivaio del Boca Juniors. E, com’è normale che sia, le voci di calciomercato sul suo futuro cominciano a circolare.

Juve, Genoa e Nazionale: Retegui e il suo futuro

Dicevamo delle indiscrezioni di mercato che riguardano Retegui, l’ultima in ordine di tempo porta alla Juventus di Cristiano Giuntoli in vista della prossima stagione, un ruolo da vice Vlahovic per consentire al serbo di respirare e recuperare, visto che Arek Milik e Moise Kean hanno, fino a questo momento, fatto davvero male in stagione. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la volontà del calciatore e del suo entourage è chiara: concentrarsi esclusivamente su questo finale di stagione con la maglia del Genoa e sulla Nazionale in vista dell’Europeo. Non parleranno con altri club fino alla fine di questa prima annata italiana. Successivamente, se arriveranno proposte valide e concrete, nel caso se ne discuterà insieme al Genoa, a cui è legato da un contratto decisamente lungo: 30 giugno 2028. Nel frattempo, la valutazione cresce e si attesta sui 18 milioni di euro, ma se farà bene potrà salire ancora. E il Genoa si frega le mani.