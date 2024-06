Calciomercato Serie A, da Rabiot a Gudmundsson: gli aggiornamenti del 27 giugno

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo. Da Gudmundsson a Rabiot, ecco tutti gli aggiornamenti del 27 giugno riguardanti Serie A ed estero

La Serie A 2024/25 è già entrata nel vivo e con essa anche il calciomercato estivo. È ormai completato il puzzle delle venti panchine del nuovo campionato, così le dirigenze si stanno già muovendo per i primi colpi di mercato in entrata.

L’Inter consegna Martinez a Simone Inzaghi: è il portiere spagnolo il prescelto come vice Sommer. Affare di poco superiore ai 15 milioni di euro con il Genoa tra parte fissa e bonus. Dai Grifoni un altro obiettivo sensibile rimane Gudmundsson, in cima alla lista del tecnico piacentino per completare il quartetto offensivo. Il Milan invece non riesce a sbloccare la situazione per Zirkzee e sonda Lukaku per il reparto offensivo. Il ‘Diavolo’ inoltre è attento agli scenari su Rabiot, che non ha ancora comunicato la sua decisione sul rinnovo alla Juventus. I bianconeri sono pronti a piazzare Kean sul mercato, con l’attaccante che si avvicina al trasferimento alla Fiorentina: si può chiudere a 12 milioni di euro più bonus per l’arrivo in viola. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale, di giovedì 27 giugno, su Calciomercato.it.

23:54 Bologna, colpo Miranda Juan Miranda è vicinissimo ad indossare la maglia del Bologna. Il terzino spagnolo era stato accostato in passato al Milan, ma è pronto ad approdare in rossoblù a parametro zero. Secondo ‘Sky Sport’, il giocatore ormai ex Real Betis sosterrà domani le visite mediche con il club felsineo.

23:47 Roma, accordo con Le Fee, ma non con il Rennes La Roma ha raggiunto un accordo con Enzo Le Fee. Lo sottolinea ‘Footmercato’. Il giocatore francese vuole lasciare il Rennes, ma serve ora trovare l’intesa con i bretoni, che vorrebbero ricavare almeno 20 milioni di euro dalla sua cessione.

23:39 Milan, torna di moda Chukwuemeka In casa Milan si ragiona su nuovi innesti a centrocampo. ‘Sky Sport’ sottolinea come in casa rossonera è tornato di moda Carney Chukwuemeka, centrocampista del Chelsea, che da tempo piace alla società meneghina.

23:29 Napoli al lavoro per la difesa: Buongiorno e Spinazzola Il Napoli a caccia di rinforzi in difesa. Come riferisce ‘Sky Sport’, Spinazzola resta un nome caldo e il club conta di affondare il colpo nei prossimi giorni, così come Buongiorno. Sempre più concreta anche la permanenza di Di Lorenzo.

23:01 Santi Cazorla non si ferma, UFFICIALE la firma col Real Oviedo Santi Cazorla non ha intenzione di smettere. Il centrocampista spagnolo, 39 anni, ha deciso di continuare la sua avventura al Real Oviedo e ha rinnovato il contratto per un’altra stagione.

22:42 Juve-Thuram, Giuntoli vuole tentare l'affondo Con i soldi della cessione di Moise Kean, la Juventus punta a chiudere subito per Khephren Thuram. L’obiettivo bianconero è quello di acquistare il giocatore per 16-17 milioni di euro. Con il cambio di procuratore c’è stata un’accelerazione nei mesi scorsi. Il transalpino sarebbe felice di sposare la causa bianconera e la Juve resta la sua priorità nonostante offerte dall’estero. C’è stato anche un sondaggio da parte della Roma, ma il club giallorosso sta valutando altri obiettivi.

22:05 Onana verso il Psg per 60 milioni Secondo FootMercato, Amadou Onana potrebbe lasciare l’Everton per 55-60 milioni di euro per approdare al Psg. I francesi potrebbero così vendere Ugarte al Manchester United.

19:03 Il Psg mette Skriniar in vendita Milan Skriniar può lasciare il Psg dopo una sola stagione. Secondo Le Parisien, Luis Enrique avrebbe deciso di non fare affidamento sull’ex centrale dell’Inter. Dopo un’annata tormentata da un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori circa tre mesi, la sua avventura a Parigi potrebbe chiudersi nel peggiore dei modi.

17:50 Inter, anche l'agente di En-Nesyri in sede In visita alla sede dell’Inter, per motivi di lavoro, anche Fahad Alqarni Sarih, agente arabo dell’agenzia ’11 Management’. Proposti ai nerazzurri alcuni assistiti dell’agenzia, di cui fa parte anche En-Nesyri, attaccante del Siviglia. 📸 #Inter – Visita in sede dell’agente arabo Fahad Alqarni Sarih, dell’agenzia 11 Management: il procuratore ha proposto alcuni suoi assistiti, della stessa scuderia fa parte anche l’attaccante del Siviglia En-Nesyri 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/nXTjzbFYCR — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 27, 2024

16:37 Cagliari: annuncio di Nicola a breve, arriva anche Luperto Come abbiamo scritto già ieri, per il Cagliari annuncio di Nicola in panchina previsto entro le prossime ore. Insieme al tecnico, in Sardegna anche Luperto. L’Empoli riceverà tra i 3 e i 3,5 milioni complessivi per liberare Nicola dal suo contratto e come indennizzo per il difensore.

16:24 Real Madrid, UFFICIALE: pagata la clausola di Joselu, ma andrà in Qatar Il Real Madrid paga la clausola di Joselu pagando 1,5 milioni all‘Espanyol. Si sblocca così la trattativa per la partenza verso il Qatar e l’Al-Gharafa.

14:56 Atalanta, l'Atletico Madrid torna alla carica per Ederson Nuovo tentativo dell’Atletico Madrid per Ederson. I ‘Colchoneros’ sono interessati al centrocampista brasiliano, come riporta ‘Marca’, e si preparano a una trattativa anche lunga, cercando di limare la richiesta da 60 milioni dei bergamaschi.

12:18 CM.IT | Empoli e non solo: proposto Sarmiento del Manchester City CM.IT | Proposto all’Empoli e ad altri club di Serie A il cartellino di Dario Sarmiento, esterno argentino classe 2003 di proprietà del Manchester City. Gli inglesi sono disposti a cederlo gratis con una percentuale sulla futura rivendita.

12:01 CM.IT | Parma e Verona, colloqui col Cuiaba per Rikelme CM.IT | Parma e Verona parlano col Cuiaba per Rikelme, terzino brasiliano classe 2003. Per il momento, però, nessuna offerta ufficiale.

10:34 Roma, sfida a Inter e Juve per Gudmundsson L’Inter, dopo il colpo Martinez, prepara l’assalto anche per Gudmundsson in casa Genoa. Sull’attaccante islandese, nei radar pure della Juventus, c’è da registrare inoltre l’interesse della Roma in Serie A.

10:03 Napoli, De Laurentiis e Manna volano in Germania per Kvaratskhelia Kvaratskhelia è incedibile per Antonio Conte, con la questione sul futuro del georgiano ancora in ballo. Il presidente De Laurentiis e il Ds Manna sono volati in Germania, dove il fantasista è impegnato agli Europei, per cercare di convincerlo a rinnovare il contratto con il Napoli e blindarlo così con la maglia dei partenopei.

09:38 Venezia, pressing su Marchizza e Cancellieri Il Venezia spinge per Marchizza e Cancellieri. Il club lagunare neopromosso in Serie A lavora al doppio colpo dopo aver ufficializzato l’arrivo di Di Francesco in panchina.

09:02 Empoli, in arrivo l'annuncio per Nicola in panchina L’Empoli si appresta ad annunciare Davide Nicola in panchina. Fumata bianca dopo l’incontro di ieri con il Cagliari: il tecnico verrà ufficializzato tra oggi e domani dal club del presidente Corsi.