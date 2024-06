Inter, asse con la Sampdoria: trattativa su tre fronti | CM.IT

L’Inter incontra in sede il ds della Sampdoria, Pietro Accardi: diversi i nomi sul tavolo nei discorsi con il club blucerchiato

L’Inter prosegue con il suo ciclo di incontri con diversi operatori di mercato nella sede del club nerazzurro. Quest’oggi, si è visto Pietro Accardi, nuovo direttore sportivo della Sampdoria.

Diversi i nomi sul piatto nel discorso con il dirigente blucerchiato. Da parte dei genovesi, che ripartiranno con rinnovate ambizioni nel nuovo campionato di Serie B, c’è interesse per Pio Esposito (seguito anche dal Torino) e anche per il rinnovo del prestito di Stankovic. Anche se il giovane portiere è stato sondato anche dal Venezia e preferirebbe il salto in massima serie, pur non avendo il posto eventualmente assicurato da titolare. Dall’altra parte, invece, l’Inter sta mettendo nel mirino le prestazioni di Leoni, difensore classe 2006, monitorato anche da Juventus e Napoli. I rapporti tra i due club sono ottimi e non è da escludere una sinergia che accorpi tutte queste trattative, al momento solamente a livello potenziale.