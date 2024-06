DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Douglas Luiz a Martinez: gli aggiornamenti del 20 giugno

Sono giorni decisivi per le ultime panchine in Serie A e i primi colpi di mercato. Da Douglas Luiz a Martinez, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

La Serie A 2024/2025 è già entrata nel vivo. Si sta per completare il puzzle delle panchine delle 20 squadre del campionato, ma intanto ci si muove per i primi colpi di mercato in entrata.

La Juventus cambia strategia nella mega trattativa per Douglas Luiz: salta Mckennie viste le resistenze dello statunitense, così sarà Barrenechea la nuova contropartita (insieme a Iling-Junior) per sbloccare l’operazione con l’Aston Villa. Intanto l’Inter sta per chiudere l’arrivo di Josep Martinez tra i pali, con l’inserimento di Oristanio nell’affare con il Genoa. Sempre in stallo la situazione in casa Milan per Zirkzee, con il Manchester United minaccioso per l’attaccante olandese. In panchina si sblocca Vanoli per il Torino, con l’ormai ex Venezia che firmerà un biennale con i granata.

LIVE