Il Liverpool offre 25 milioni: ma ha già firmato con la Juventus

Il Liverpool prova lo sgarbo nei confronti della Juventus: l’affare però con il club bianconero è in cassaforte

La Juventus riparte da Thiago Motta in panchina, con il nuovo allenatore che nei giorni scorsi ha incontrato Giuntoli per un punto sul mercato bianconero.

Il Dt della ‘Vecchia Signora’ lavora alacremente per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, oltre a trattare i rinnovi dei big bianconeri come ad esempio Rabiot. Intanto la dirigenza della Continassa ha mosso passi importanti per Douglas Luiz, che insieme a Michele Di Gregorio si apprestano ad essere i primi colpi del nuovo ciclo targato Thiago Motta. Per il brasiliano si va verso il traguardo nel mega scambio con McKennie e Iling-Junior nell’affare con l’Aston Villa, mentre il portiere del Monza è stato già bloccato da tempo.

Calciomercato Juventus, patto Giuntoli-Galliani per Di Gregorio: respinto l’assalto del Liverpool

Di Gregorio ha virtualmente firmato con la Juventus e sarà annunciato appena i bianconeri sistemeranno la faccenda per la cessione di Szczesny.

Giuntoli ha deciso di sacrificare il polacco dopo il mancato rinnovo e la spalmatura sull’ingaggio, risparmiando appunto sugli onerosi emolumenti dell’ex Roma e Arsenal. Adesso si cerca l’accordo definitivo sull’indennizzo con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, prima degli annunci ufficiali per Di Gregorio. La Juve ha sfruttato gli ottimi uffici con il Monza di Adriano Galliani e il patto di ferro con il Ceo brianzolo nonostante i recenti assalti del Liverpool in Premier League. I ‘Reds’ si erano spinti verso un assegno vicino ai 25 milioni di euro per far saltare il banco, ma il Monza ha mantenuto fede alla stretta di mano delle scorse settimane con la ‘Vecchia Signora’. Niente da fare quindi per il Liverpool, con Di Gregorio che già a gennaio era stato sondato dal Newcastle sempre Oltremanica.

Al Monza andranno 20 milioni totali tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, che si materializzerà a facili condizioni nel 2025. Per il portiere ex Inter (i nerazzurri incasseranno tra l’altro una percentuale intorno al 10%) è pronto invece un contratto quinquennale da 2 milioni netti a stagione più bonus.