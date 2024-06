DIRETTA Serie A, il valzer delle panchine: è il Conte-Day, Italiano verso Bologna

Continua il valzer della panchine, con quasi metà Serie A in cerca di un allenatore: da Conte a Vanoli, Tudor e Palladino tutti gli aggiornamenti in diretta

Sono giorni sempre più intensi e convulsi in Serie A in relazione alle tante panchine e gli allenatori ancora vacanti. Antonio Conte è praticamente già del Napoli: ieri sera cena a Roma con De Laurentiis e Manna, oggi attesa la firma prima dell’annuncio ufficiale. La Fiorentina ha ufficializzato Palladino, il Bologna stringe per Italiano e la Lazio prova a proseguire con Tudor.

Prende forma il mosaico delle panchine delle 20 squadre di Serie A: oggi, mercoledì 5 giugno, è atteso l’annuncio ufficiale di Antonio Conte come allenatore del Napoli. Intanto nelle scorse ore il Bologna ha accelerato per Vincenzo Italiano. Restano da chiarire le situazioni di Torino, Monza, Udinese, Verona e Cagliari. Tutti gli aggiornamenti live, in diretta su Calciomercato.it:

08:02 Lazio, avanti con Tudor (con riserva) Dopo l’incontro di ieri tra Fabiani e Tudor, la Lazio sembra essere orientata ad andare avanti con Igor Tudor. Il club non pensa l’esonero, il tecnico non valuterebbe le dimissioni, ma ci sono idee differenti sul mercato. Nuovi sviluppi attesi nelle prossime ore.