Non solo Allegri: c’è anche Pioli per la panchina

Pioli nelle scorse settimane si è separato dal Milan: potrebbe esserci subito un’altra occasione in Serie A per l’allenatore emiliano

Tregua forzata per il momento alla Lazio, anche se restano le incertezze sul futuro in panchina di Igor Tudor dopo l’ultimo incontro con Lotito e la dirigenza.

La permanenza del croato a Formello non è scontata, con le divergenze che continuano tra la società e l’allenatore croato, subentrato al dimissionario Sarri lo scorso marzo e che è legato da un contratto in scadenza nel giugno 2025. Alle schermaglie tra Tudor e club si aggiunge la protesta de tifosi, con la Curva Nord che ha contestato la scorsa notte anche l’ex mister di Marsiglia e Verona dopo le contestazioni contro il patron Lotito. Come dicevamo non è certo che il rapporto prosegua tra le parti, con il presidente biancoceleste che non vuole farsi trovare comunque impreparato nel caso in cui Tudor decida di andare via.

Sfumato Italiano, ormai prossimo alla firma con il Bologna, oltre alla suggestione di un ritorno di Sarri e al sogno Allegri, stando al ‘Messaggero’ ci sarebbe anche Stefano Pioli nella lista di Lotito se Tudor dovesse lasciare la capitale. Anche per l’ex allenatore del Milan potrebbe trattarsi di un clamoroso ritorno, visto che allenato la Lazio tra il 2014 e il 2016 prima del passaggio all’Inter. Le strade del ‘Diavolo’ e di Pioli, malgrado un contratto per un altro anno, si erano separate di comune accordo nelle scorse settimane dopo la fine del campionato di Serie A.