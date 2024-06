Fumata bianca in arrivo: Italiano ha scelto il Bologna | CM.IT

Il Bologna ripartirà da Vincenzo Italiano in panchina: l’ex tecnico della Fiorentina è a un passo dai felsinei per il dopo Thiago Motta

Vincenzo Italiano si avvicina a grandi passi alla panchina del Bologna. L’allenatore siciliano è molto vicino a guidare i felsinei a partire dalla prossima stagione dopo l’addio di Thiago Motta.

A meno di colpi di scena sarà infatti Italiano a raccogliere l’eredita del tecnico italo-brasiliano, quest’ultimo in attesa di essere ufficializzato dalla Juventus dopo la splendida cavalcata che ha portato gli emiliani in Champions League. Italiano era da tempo una prima scelta da parte del Bologna e del Dt Sartori e nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti positivi tra le parti come raccolto da Calciomercato.it. Il Bologna aveva intensificato il pressing negli ultimi giorni e nella giornata odierna è riuscito ad arrivare a un’intesa di massima con Italiano.

Panchina Bologna, sarà Italiano il dopo Thiago Motta

L’ormai ex allenatore della Fiorentina, dopo ulteriori riflessioni, è quindi ormai deciso ad accettare la proposta del club di Saputo e ripartire quindi dal Bologna.

Italiano ha lasciato Firenze dopo tre stagioni ed è arrivato a un passo dalla conquista della Conference League sulla panchina dei viola, che oggi al suo posto hanno ufficializzato l’accordo con Raffaele Palladino. Da sistemare gli ultimi dettagli prima della firma, che potrebbe arrivare già nella giornata di mercoledì. Italiano, negli ultimi tempi accostato anche alla Lazio e al Torino, si legherà con un contratto biennale fino al giugno 2026 al Bologna.