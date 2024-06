DIRETTA Serie A, il valzer delle panchine: Conte firma domani, Lotito conferma Tudor

Continua il valzer della panchine, con quasi metà Serie A in cerca di un allenatore: da Conte a Vanoli, Tudor e Palladino tutti gli aggiornamenti in diretta

Sono giorni sempre più intensi e convulsi in Serie A in relazione alle tante panchine e gli allenatori ancora vacanti. Antonio Conte è praticamente già del Napoli, con la firma prevista domani a Roma per poi essere presentato in grande stile in città. Per quanto riguarda Igor Tudor sono momenti importanti e dopo l’incontro di ieri con la Lazio ce n’è in programma un altro anche oggi.

Intanto deve ancora comporsi il puzzle tra Torino, Fiorentina, Bologna, Monza, Udinese, Verona e Cagliari tra chi sta per annunciare la nuova guida tecnica e chi invece ancora deve scegliere. Tutti gli aggiornamenti live, in diretta su Calciomercato.it:

10:06 Lotito conferma Tudor: "Resta" Dopo l’incontro con Tudor e il ds Fabiani, il patron della Lazio Claudio Lotito ha commentato così a ‘Il Messaggero’ a proposito del futuro del tecnico croato: “Resta, stiamo costruendo insieme un nuovo ciclo. Sappiamo cosa fare e stiamo lavorando”.

09:37 Fiorentina, oggi la firma di Palladino Ci siamo, la Fiorentina è pronta ad annunciare il nuovo allenatore. Raffaele Palladino, già arrivato a Firenze, firmerà oggi il nuovo contratto che lo legherà ai viola per due anni più opzione per il terzo da quasi 2 milioni a stagione bonus compresi.

09:24 Bologna, Italiano si è preso qualche ora di riflessione Il Bologna aspetta Vincenzo Italiano. L’ormai ex allenatore della Fiorentina, che ha annunciato l’addio, si è preso qualche ora di riflessione a proposito del suo futuro, con la proposta rossoblù che resta sul piatto.

09:13 Torino-Vanoli, oggi l'incontro col Venezia per l'accordo Paolo Vanoli è molto vicino al Torino. L’allenatore appena due giorni fa ha conquistato la Serie A con il Venezia, oggi il club granata incontrerà i lagunari per trovare l’accordo sul tecnico.