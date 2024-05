Lascia il Napoli, annuncio definitivo in diretta: non ci sono più dubbi

Dopo una stagione horror, il Napoli pronto a stravolgimenti epocali: la conferma di un addio pesante per gli azzurri

Si è conclusa tra i fischi assordanti del ‘Maradona’ una stagione tremenda per il Napoli, che dopo lo scudetto vinto un anno fa quest’anno è andato incontro a un fallimento fragoroso. Non riuscendo nemmeno nell’ultimo obiettivo, raggiungere il nono posto che avrebbe potuto valere la Conference League.

Lo 0-0 con il Lecce è stato la summa di tutti gli errori di una intera stagione e lascia il Napoli fuori dall’Europa per la prima volta dopo 15 anni. Adesso, è il momento di ricostruire quasi da zero. Il Napoli si prepara a ripartire da Conte, per invertire la rotta e provare a riproporsi ad alti livelli. Squadra azzurra che vivrà altri considerevoli stravolgimenti nella rosa, con diversi addii ed altrettanti acquisti da mettere in preventivo. A questo proposito, non ci sono più dubbi su una partenza piuttosto significativa.

Napoli, Di Lorenzo ai saluti: l’agente svela tutto

Le indiscrezioni di questi giorni sul futuro di Giovanni Di Lorenzo trovano conferma nelle dichiarazioni del suo agente Mario Giuffredi. L’avventura del capitano azzurro è al capolinea.

Giuffredi, intervenuto a ‘Tv Play’, ha spiegato: “Di Lorenzo ha avuto in questi giorni un colloquio con Manna. Lui gli ha espresso la sua stima, ma aggiungendo che De Laurentiis vuole venderlo di fronte a un’offerta. Lui ha avuto conferma della mancanza di fiducia da parte della società. Un capitano non può essere sfiduciato in questo modo, a questo punto lui ha comunicato di aver voglia di andare via. Fino ad oggi non ci avevamo mai pensato, avevamo firmato un rinnovo a vita. Ora è cambiato tutto ed è corretto chiudere un ciclo, sono già arrivate diverse chiamate di top club. Conte? Gli facciamo un grosso in bocca al lupo, è l’unica medicina”.

Occhio a questo punto al possibile scambio tra Di Lorenzo e Chiesa con la Juventus, eventualità da tenere bene in conto. Come spiegato anche da Calciomercato.it, Chiesa non ha fretta di rinnovare con i bianconeri, ci pensa la Roma ma anche il Napoli e il Milan a questo punto possono inserirsi.