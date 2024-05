Chiesa e l’addio alla Juve: con lo scambio resta in Serie A

Tiene banco il futuro di Federico Chiesa alla Juventus: spunta una nuova pista per il futuro dell’attaccante della Nazionale

Il Napoli stringe per Antonio Conte in panchina, il prescelto da De Laurentiis per ripartire dopo la disastrosa stagione post scudetto.

Il patron sembra aver sciolto le riserve e l’ex Ct della Nazionale si avvicina a grandi passi alla panchina dei partenopei. A breve ci saranno dei nuovi contatti tra le parti, con il nuovo Ds Manna pronta a chiudete per Conte sulla base di un contratto triennale tra base fissa e opzione. Per l’ex Juventus e Inter pronto un contratto importante da circa 8 milioni di euro più bonus. Conte è ormai prossimo a sbarcare a Napoli e già iniziano i primi movimenti sul mercato, con ovviamente Lukaku che resta un pallino del tecnico leccese che potrebbe spingere per il suo arrivo dal Chelsea dopo la parentesi in prestito alla Roma.

Calciomercato Juventus, scambio con il Napoli: Di Lorenzo nell’affare per Chiesa

Il neo Ds Manna aveva puntato Lukaku anche l’anno scorso alla Juve in caso di partenza di Vlahovic e potrebbe riprovarci anche questa estate per portarlo al ‘Maradona’.

L’attacco del Napoli potrebbe cambiare radicalmente vista anche la partenza di Osimhen, con Manna che inoltre terrebbe d’occhio la situazione di Federico Chiesa a Torino, visto che il nazionale italiano non sarebbe nella lista degli incedibili del futuro allenatore Thiago Motta. Il mister ex Bologna infatti non considererebbe fondamentale il numero 7 e sulle sue tracce si registrerebbe anche l’interesse di Roma e Milan senza il rinnovo con la Juventus. A questo punto – come riporta il giornalista Attilio Malena – il Napoli potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Di Lorenzo, in rotta con la società e i tifosi. Ieri il capitano azzurro è stato fischiato nell’ultima gara della stagione contro il Lecce dai sostenitori del ‘Maradona’ ed è una pista inoltre sul quale è vigile il Dt della ‘Vecchia Signora’ Giuntoli.