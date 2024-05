Napoli-Conte, c’è l’accordo: ora si attende l’ok di De Laurentiis | CM.IT

In caso di fumata bianca, il tecnico percepirebbe in azzurro un’importante base fissa più un bonus sugli obiettivi raggiunti, per un totale che supererebbe gli 8 milioni netti a stagione

Il Napoli e Antonio Conte non sono mai stati così vicini. Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il club azzurro e l’ex ct hanno definito, avvicinandosi reciprocamente, l’accordo economico, che non rappresenta più un ostacolo. Il tecnico salentino, in caso di fumata bianca, percepirebbe in azzurro un’importante base fissa più un bonus sugli obiettivi raggiunti, per un totale che supererebbe gli 8 milioni netti a stagione.

Dopo i giorni di riflessione nei quali il patron ha valutato seriamente anche la candidatura di Gasperini, ora De Laurentiis ha in pugno l’uomo che può segnare la svolta dopo una stagione da cancellare, vissuta con uno scudetto sul petto mai difeso. Manca, per concludere l’operazione, proprio l’ok del presidente, che sta analizzando nei dettagli l’accordo e potrebbe sciogliere le riserve già nelle prossime ore. L’ok definitivo di ADL, la storia del calciomercato del Napoli lo insegna, non è mai un dettaglio, ma in questo momento le difficoltà che complicavano l’affare nei mesi scorsi sono state tutte superate. La fumata bianca è nelle mani del presidente.