Ribaltone per Napoli e Roma: rottura UFFICIALE

Si prepara a partire il valzer dei centravanti in vista delle prossime settimane. Mirino su un bomber spagnolo che in Italia piace parecchio

Quella alle porte sarà una estate chiave per il futuro di Samu Omorodion, bomber spagnolo che nell’ultima stagione ha giocato all’Alaves ma di proprietà dell’Atletico Madrid. E proprio i ‘Colchoneros’ potrebbero andare a monetizzare al meglio la buona annata del possente classe 2004, che ha dato un saggio delle sue qualità.

Centravanti di peso e di stazza, Omorodion ha messo a referto 9 gol in Liga lasciando intravedere ottimi margini di miglioramento, tanto da incrementare notevolmente valore di mercato e rumors sul suo conto. A tal proposito non è da escludere proprio un futuro in Italia per il 20enne iberico che piace alla Roma oltre che al Napoli, senza dimenticare che nelle scorse ore è stato accostato anche al Milan come alternativa a Zirkzee.

Molto apprezzato dal ds azzurro Manna, Omorodion ha una valutazione di 30/32 milioni di euro, e fermo restando come il desiderio di Conte sia Romelu Lukaku, per il belga servono gli incastri giusti e il giovane spagnolo può risultare un’alternativa interessante e di prospettiva futura. Intanto proprio nella gestione del calciatore è appena cambiato un tassello importante, e le carte in tavola potrebbero subire una scossa.

Dal Napoli alla Roma, le ultime su Omorodion: lascia l’entourage

In un mare di rumors e voci sul suo futuro, Omorodion ha da poco ufficializzato un grande cambiamento, rompendo di fatto con il suo entourage.

Lo stesso calciatore con una nota apparsa sui suoi social ha voluto spiegare: “Cari follower, voglio condividere con voi una decisione importante: dal 29 maggio ho interrotto il rapporto con il mio rappresentante a causa di notevoli divergenze. D’ora in poi la mia carriera sarà nelle mani di una persona di fiducia nella mia famiglia”.

Cambia dunque la gestione dell’attaccante classe 2004, che al netto di tutto dovrà presto decidere del proprio futuro tra il vento che soffia dalla Serie A e l’interesse anche del West Ham. Intanto il calciatore si circonda di persone fidatissime pronte a gestire il suo destino.