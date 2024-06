DIRETTA Euro 2024, Spagna-Croazia | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo la gara d’esordio del venerdì, e quella delle 15 di oggi, si apre il gruppo B con la sfida tra la Spagna e la Croazia

L’Europeo 2024 ha preso il via ieri, con la sfida tra la padrona di casa Germania di Julian Nagelsmann e la Scozia. Oggi alle 15, invece, si è giocata l’altra sfida del gruppo A tra Ungheria e Svizzera. Adesso, però, è tempo di scendere in campo, per la prima gara del girone che vede impegnata anche l’Italia, per la Spagna e la Croazia.

Le ‘Furie Rosse’, guidate in panchina dal commissario tecnico Luis de la Fuente, esordiscono in questo torneo europeo portandosi dietro l’etichetta di una selezione tra le favorite per conquistare la vittoria finale. Il gruppo B non è, però, semplice da superare, visto che i croati del CT Zlatko Dalic non avranno alcuna intenzione di fare la vittima sacrificale. Dunque, ci si aspettava una partita dura e condita dai colpi dei fuoriclasse presenti nelle due squadre: Pedri e il sempreverde Morata da una parte, il fresco campione d’Europa col Real Madrid Luka Modric e bomber Kramaric dall’altra. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Olympiastadion’ di Berlino.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAGNA-CROAZIA

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Williams. CT. De la Fuente

CROAZIA (4-4-2): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Majer, Brozovic; Kramaric, Budimir. Ct: Zlatko Dalic.

ARBITRO: Michael Oliver (Inghilterra)