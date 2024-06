Euro 2024, Dortmund invasa dai tifosi albanesi: che festa per il match con l’Italia

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Italia-Albania: Dortmund presa d’assalto dai tifosi rossoneri

Un’invasione, buona e soprattutto bella e pacifica. Dortmund è letteralmente colorata di rossonero, stasera il Signal Iduna Park sarà colorato per la maggior parte con i colori dell’Albania che per tutta la giornata ha caratterizzato ogni angolo della città.

Allo stadio saranno circa 40-45mila su poco più di 60mila. La vera festa però forse è stata quella di oggi, ad esempio nella piazza vicino alla stazione e non solo. Italiani e albanesi spalla a spalla, abbracciati, il legame è strettissimo perché l’uno cantava per l’altro. “Il calcio deve unire”, ci dicono. E ancora i cori cantati da entrambi, azzurri e ‘rossoneri’: “Siamo tutti albanesi”. Più di qualcuno ha il cuore diviso a metà, ma l’importante è godersi una giornata che in ogni caso rimarrà storica. Come se la classifica e i tre punti fossero leggermente in secondo piano. Le immagini, come in questo caso, parlano più di ogni altra cosa.