DIRETTA Napoli-Conte, il conto alla rovescia: si lavora ai dettagli

Continuano ad inseguirsi indiscrezioni importanti sul futuro di Antonio Conte. Il Napoli sta puntando sul tecnico salentino: la situazione

Rivoluzione in arrivo in casa Napoli dopo una stagione totalmente da dimenticare. Dopo i giorni di riflessione nei quali Aurelio De Laurentiis ha valutato seriamente anche altre candidature, ora il patron azzurro ha in pugno Antonio Conte, uomo a cui affidare il nuovo progetto partenopeo.

Si naviga quindi nella direzione che porterebbe l’allenatore salentino all’ombra del Vesuvio per voltare completamente pagina. Lo stesso Conte è atteso ad un rientro in Serie A che manca dallo scudetto ai tempi dell’Inter. Ecco gli ultimi aggiornamenti:

13:45 Napoli-Conte, si lavora ai dettagli Il Napoli vuole quindi ripartire da Antonio Conte che è sempre più vicino all’approdo in azzurro. Dopo l’approvazione del presidente De Laurentiis gli avvocati del club e l’entourage di Conte stanno lavorando sui dettagli decisivi. Ad ogni modo non sarebbe prevista la firma per oggi.

12:15 Il Napoli di Conte Difesa rivoluzionata e rebus centrocampo: ecco come giocherà il Napoli di Conte (Clicca qui).

11:30 Napoli, parla De Laurentiis A margine di un convegno sul razzismo moderato dal professore Trombetti, è intervenuto anche Aurelio De Laurentiis, pur senza nominare direttamente Conte, ha spiegato: “Non è che non gliela dico, non gliela posso dire perché i prossimi dieci giorni saranno decisivi dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie valutazioni. Non deve vincere il tifo ma l’equità del ragionamento”.

11:00 Giorni decisivi per Conte Siamo quindi entrati a partire da oggi nella settimana decisiva per il futuro di Conte al Napoli: il salentino ha staccato tutti ed è in pole.