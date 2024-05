Chiesa via dalla Juve: l’hanno messo nero su bianco

Federico Chiesa via dalla Juventus: l’affare è ormai deciso

Dopo aver annunciato l’addio al Bologna, Thiago Motta si appresta a diventare il nuovo allenatore della Juventus. E il club bianconero sta ragionando con attenzione su quelli che si apprestano a diventare i prossimi colpi di mercato.

Uno dei nomi più caldi in entrata è quello di Michele Di Gregorio, estremo difensore del Monza, che è vicino a indossare la maglia bianconera. Altro nome gradito è quello di Giovanni Di Lorenzo, finito oltre che nel mirino della Juve anche in quello dell’Inter. E mentre Cristiano Giuntoli ragiona sul discorso rinnovi, con Cambiaso prossimo alla firma, il club riflette anche sull’attacco.

Juve, cessione decisa: addio a Chiesa

Con il mercato che si scalda sempre più, abbiamo però chiesto sul nostro canale Telegram chi dovrebbe sacrificare la Juventus sul mercato per poter ottenere un importante tesoretto.

E su chi dovrebbe essere il sacrificato nella prossima sessione estiva, i votanti non hanno dubbi. Con il 57% è stato scelto Federico Chiesa. Il numero 7 bianconero è sotto contratto sino al 2025 e i tifosi hanno indicato lui come l’uomo da cedere per poter fare cassa e ricavare un tesoretto importante. Una mossa che permetterebbe alla Juventus di non rischiare di perdere a zero il calciatore italiano, in attesa di un possibile rinnovo contrattuale. Molto più indietro le altre opzioni. Da Bremer, scelto dal 23% dei votanti a Dusan Vlahovic (18%), mentre Kenan Yildiz è stato nominato solo dal 2% dei partecipanti al sondaggio. Segno di come il giovane talento turco debba essere forse il vero uomo da blindare in casa bianconera e il gioiellino da cui ricostruire il ciclo bianconero sotto la guida di Thiago Motta.