Manca solo l’ufficialità: doppia firma per la Juventus | CM.IT

Trovato l’accordo, in arrivo l’ufficialità con la Juventus: il Dt bianconero Giuntoli al lavoro per il nuovo tecnico Thiago Motta

Partito il piano rinnovi per la Juventus, in attesa di ufficializzare prossimamente Thiago Motta in panchina per aprire il nuovo ciclo bianconero.

Il primo ad apporre la firma – come svelato nelle scorse settimane dalla nostra redazione – è stato Rugani (biennale con opzione fino al 2027), a stretto giro di posta è arrivato anche il prolungamento di Andrea Cambiaso, una delle rivelazioni della ‘Vecchia Signora’ nell’ultimo campionato. Come raccolto da Calciomercato.it è tutto definito per l’ex Bologna, che la prossima stagione ritroverà Thiago Motta alla Continassa. Accordo fino al giugno 2029 per il nazionale italiano, inserito dal Ct Spalletti nella prima lista dei 30 azzurri per gli Europei in Germania. Cambiaso, per il quale manca solo l’ufficialità al pari di Rugani, andrà a percepire oltre il doppio più bonus rispetto all’ingaggio attuale (1 milione di euro) nel suo nuovo contratto con la Juventus.

Calciomercato Juventus: Giuntoli blinda Cambiaso, giorni caldi per Chiesa e Rabiot

La Juve del nuovo corso è intenzionata a puntare forte su Cambiaso e oltre al rinnovo la dimostrazione arriva dalle sirene respinte all’estero per il 24enne jolly. Dalla Premier League le big Arsenal, Manchester United e Tottenham avevano sondato il giocatore di scuola Genoa, senza dimenticare l’interesse dei mesi scorsi del Real Madrid e la scorsa estate del Milan in Serie A.

La Juventus non si è voluta privare di Cambiaso nemmeno davanti a offerte allettanti, mentre un anno fa dopo il ritorno a Torino il numero 27 bianconero era stato al centro dei pensieri del Monza dell’estimatore Palladino. Prossimamente Giuntoli e gli uomini mercato della Juve incroceranno anche i rappresentati di Federico Chiesa: per l’ex Fiorentina si studia un rinnovo ponte fino al 2026 ed evitare così brutte sorprese visto l’accordo in scadenza tra dodici mesi. Il divorzio con Allegri facilita in questo senso la permanenza di Chiesa sotto la Mole. In agenda la prossima settimana anche un summit con la mamma-agente di Rabiot, il cui contratto terminerà il prossimo 30 giugno. Trovare la quadra non sarà facile viste le importanti richieste dell’entourage del francese, ma la dirigenza bianconera resta comunque fiduciosa nel riuscire a trovare un’intesa, forte anche della stima di Thiago Motta per il centrocampista classe 95′.