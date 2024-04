Tra Pioli, campo e Roma: Cardinale in Italia scrive il futuro del Milan | CM.IT

Riecco Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird sarà stasera a Milano per assistere alla sfida contro la Roma, per l’andata dei quarti di finale di Europa League

Il presidente americano non poteva mancare all’appuntamento che vedrà la sua squadra opposta a quella dei Friedkin. Cardinale sarà così a San Siro per fare il tifo per il Diavolo, ma allo stesso tempo, nelle prossime ore, ci sarà modo per confrontarsi con i suoi uomini: da Zlatan Ibrahimović, passando per Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e chiaramente Stefano Pioli.

Non è passato molto tempo da quando il numero uno di RedBird si diceva non del tutto soddisfatto del Milan, per via soprattutto dei tanti infortuni, che hanno condizionato la stagione. Ora il vento è certamente cambiato, ma i bilanci andranno fatti alla fine. Oggi Stefano Pioli è chiaramente più saldo sulla panchina del Diavolo rispetto a qualche mese fa, ma dei passaggi a vuoto contro la Roma e l‘Inter potrebbero rimettere tutto in discussione. Uno scenario, questo, che al Diavolo sperano di non vivere. L’attenzione è dunque massima.

Milan, il punto sul futuro: Cardinale a lavoro

Il futuro del Milan, però, non passerà solamente da Stefano Pioli. Sul tavolo delle discussioni di Gerry Cardinale finiranno diversi argomenti.

Non è un segreto, ad esempio, che il Milan stia lavorando per la creazione della squadra B, per dare spazio ai ragazzi di Ignazio Abate di continuare a crescere, in Serie C. Si vuole seguire quanto fatto da Juve e Atalanta e già sono stati individuati gli uomini a cui, di fatto, affidare il progetto: dal ds Joan Kirovski, il primo ‘colpo’ di Ibra, a Daniele Bonera per la panchina. Impossibile poi non fare un punto sullo stadio, con l’ipotesi San Donato che resta quella più percorribile e credibile. Infine continuano a susseguirsi le voci su Comelli e un suo futuro al Milan. Il dirigente francese, oggi al Tolosa, non è certo un nome nuovo, tanto che su Calciomercato.it ve ne abbiamo parlato più di un anno fa. Comolli continua così ad essere in orbita Milan: un’ipotesi quella di ‘vestirsi’ di rossonero, stando a quanto appreso da Calciomercato.it, che piacerebbe al presidente del Tolosa. In questo momento, però, non arrivano conferme, su un suo approdo al Milan imminente.