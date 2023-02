Milan, possibile arrivo in scrivania: Comolli uomo Red Bird | ESCLUSIVO

In casa Milan ci potrebbe esser l’arrivo di Damien Comolli: uomo di Red Bird a Tolosa, potrebbe avere ruolo di trait d’union

Le acque non possono essere serene. Quattro sconfitte consecutive, due derby persi in meno di tre settimane. In casa Milan si rivivono gli spettri di un passato complesso. Quello che sembrava andato in soffitta dopo la vittoria dello scudetto. In tanti stanno mettendo in discussione l’operato di Stefano Pioli: gli hashtag dedicati al suo addio si stanno moltiplicando sui social.

In un momento nel quale Paolo Maldini e Ricky Massara mostrano il loro sostegno al tecnico in modo quasi granitico, si moltiplicano voci di rotture e spaccature. La proprietà del fondo Red Bird non fa sentire la sua voce. Gerry Cardinale, al netto di qualche comparsa e qualche foto con la sciarpa rossonera, è un patron che, finora, ha inciso poco. Nell’ultima finestra di mercato è arrivato un portiere fuori dal grande giro, Vazquez. Altri affari, come quello Zaniolo sono sfumati anche perché non c’erano risorse da investire.

Qualche interrogativo sui rapporti tra la nuova proprietà ed i vertici Maldini-Massara c’è stato. I due dirigenti sono legati al club fino al 30 giugno 2024, in forza di un contratto firmato (dopo una difficile trattativa) nei mesi scorsi. Così come, non sono scomparse le voci che potrebbero volere Massara in altro club (si parla da tempo di Juventus) e Maldini che andrebbe via da quella che è da sempre la casa della sua famiglia.

Comolli al Milan: il rilancio del progetto Cardinale

Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, ci potrebbe esser un nuovo arrivo in casa Milan per consolidare il progetto. Una figura crossover con l’universo Red Bird.

Si tratta di Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa in Francia. L’uomo del fondo statunitense dopo le lunghe esperienze maturate anche in Premier League. Comolli vanta un curriculum di assoluto valore, anche da direttore sportivo del Liverpool, oltre al lavoro per Arsenal e Tottenham.

Comolli potrebbe esser quel trait d’union per far sentire la proprietà di Gerry Cardinale più vicina, un link diretto che potrebbe rafforzare un progetto non ancora partito. Vale ricordare che, di fatto, la nuova proprietà si è insediata, de facto, solo il 31 agosto scorso.

L’eventuale arrivo di Comolli non vuol dire addio dell’attuale management: non può, ovviamente, neppure escluderlo. Tanto, in entrata ed in uscita, anche dal punto di vista della scrivania, sarà dato dall’epilogo di questa stagione. Quasi tutto dipenderà dall’approdo o meno alla prossima Champions: vero obiettivo della presidenza Cardinale.