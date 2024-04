Yildiz tra il rinnovo con la Juve, la numero 10 e le sirene estere | CM.IT

Kenan Yildiz è uno dei giocatori più promettenti della Juve, per il presente e il futuro: le ultime sul rinnovo

La Juventus ha ritrovato la vittoria anche in campionato, contro la Fiorentina, dopo quella ottenuta nell’andata delle semifinali della Coppa Italia contro la Lazio di Igor Tudor.

Decisiva la rete di Federico Gatti, difensore e goleador della squadra di Massimiliano Allegri. E, adesso, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, obiettivo prioritario della società bianconera, è sempre più vicina. Alla fine della stagione, poi, si parlerà del futuro, passando per la guida tecnica e per la rosa attualmente a disposizione. Tra possibili partenti, come Gleison Bremer finito nel mirino della Premier League, ed eventuali nuovi innesti si innestano i discorsi per i prolungamenti contrattuali. In primis quello di Federico Chiesa, attualmente in scadenza di contratto il 30 giugno 2025.

Dalle ultime indiscrezioni che circolano, si parla di un possibile rinnovo ponte, fino al 2026, per evitare di arrivare a giugno ad un anno dalla scadenza e mettere la Juventus in una situazione di inferiorità rispetto ai club che potrebbero presentarsi alla sua porta. Mentre si continua a discutere anche del prolungamento di Kenan Yildiz, attualmente in scadenza nel 2027 dopo la firma arrivata nell’agosto scorso. Cristiano Giuntoli ha tutta l’intenzione di blindare il 18enne fantasista turco e, magari, consegnargli anche la maglia numero 10 del suo idolo Alessandro Del Piero. Ma ci sarà ancora da lavorare.

Juventus, rinnovo Kenan Yildiz fino al 2029: ecco come stanno le cose

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nonostante la Juventus e l’entourage del giocatore stiano parlando da tempo del nuovo accordo, come raccontato dalla nostra redazione nei mesi scorsi, non sono stati fatti passi in avanti concreti nella trattativa. Le discussioni continuano serenamente, resta valida l’intenzione di continuare insieme a lungo, ma le sirene estere risuonano insistentemente (Arsenal, Liverpool, Borussia Dortmund e Lipsia). Probabilmente, si entrerà nel vivo dell’affare al termine della stagione in corso o, comunque, dopo la conquista degli obiettivi stagionali. Situazione, dunque, in stand by e da monitorare: vi terremo aggiornati.